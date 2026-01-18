La Juventus stringe per Mateta  Napoli su Sterling 

Roma. Scottata dalla sconfitta di Cagliari, figlia anche dell’aridità offensiva, la Juventus prepara l’offerta al Crystal Palace per il 28enne Jean-Philippe Mateta, obiettivo numero uno per rinforzare l’attacco di Spalletti: i bianconeri proveranno a prendere il centravanti francese in prestito oneroso (2 milioni di euro) con obbligo di riscatto a 28, condizionato all’accesso alla prossima Europa League. Il club inglese per ora fa muro, ma c’é l’accordo con il giocatore ed in genere questo é decisivo. Se la pista Mateta dovesse arenarsi, la Juventus ha già identificato un piano B concreto: il centravanti marocchino Youssef En-Nesyri, del Fenerbahce.

In azione anche il Napoli che si scopre ogni giorno con la rosa un po’ più corta a causa degli infortuni ricorrenti. Lorenzo Lucca non é considerato incedibile e c’é una richiesta del Nottingham Forest, In ingresso, come esterno offensivo, ricorre il nome di Daniel Maldini, poco utilizzato all’Atalanta. Sul figlio d’arte c’é l’interesse anche della Lazio. Nella lista dei possibili arrivi al Napoli, comunque in prestito, c’é anche Raheem Sterling dal Chelsea. Si potrebbe poi aprire un’asta tra i partenopei e la Roma per Niccolò Fortini. Per il difensore nazionale Under 21, 19 anni, i giallorossi hanno offerto alla Fiorentina 7 milioni più uno di bonus, ma si é sentita rispondere “no”. Sulla direttrice Napoli-Roma corre anche il nome di Noa Lang, che piace a Gasperini. La richiesta del Napoli é di 25 milioni. Sempre più vicino l’addio a Trigoria di Tommaso Baldanzi, destinazione Genoa, con la formula del prestito con diritto di riscatto per il trequartista che non é stato convocato nella trasferta contro il Torino. Pronto a passare in rossoblù anche Matteo Dagasso. In questo caso acquisto a titolo definitivo del centrocampista del Pescara per un’operazione da circa 2 milioni di euro. La trattativa tra l’Inter e l’Hajduk Spalato per Branimir Mlacic è virtualmente chiusa. Affare da 5,5 milioni più bonus vari e contratto di cinque anni.

