La Juventus si sbarazza dell’Udinese 

Juventus 2

Udinese 0

Juventus (3-4-2-1) : Di Gregorio, Kalulu, Gatti (11’ st Locatelli), Kelly, Cambiaso, Koopmeiners, Miretti (29’ st Joao Mario), Cabal (29’ st Conceicao), McKennie, Zhegrova (39’ st Yildiz), David (29’ st Openda). In panchina Scaglia, Mangiapoco, Adzic, Kostic, Thuram, Rouhi, Pedro Felipe. All. Spalletti.

Udinese (3-5-2) : Sava, Palma, Solet (36' st Kristensen), Ber- tola, Ehizibue, Lovric, Zarraga (14’ st Miller), Atta (26’ st Ek- kelenkamp), Zemura, Zaniolo (14’ st Bravo), Buksa (26’ st Gueye). In panchina Nunziante, Okoye, Padelli, Go- glichidze, Bayo, Kabasele, Ca- mara, Rui Modesto. All. Runjaic.

Arbitro : Fourneau di Roma.

Reti : nel pt 23' aut. Palma; nel st 24' rig. Locatelli.

Torino. Non è ancora così bella, ma questa Juventus essere vincente: i bianconeri trovano il terzo successo consecutivo in tutte le competizioni, il 2-0 contro l'Udinese vale l'accesso ai quarti di Coppa Italia contro Atalanta o Genoa. La squadra di Spalletti sfrutta l'autogol di Palma e il rigore di Locatelli (per fallo sempre del difensore friulano) e avanza nella competizione, dove adesso attende la vincente di Atalanta-Genoa. È la prima di tante gare senza Vlahovic, il tecnico chiede gli straordinari a Yildiz (capitano di serata) e si rivede Gatti che dopo 11 deve lasciare il posto a Locatelli. L’Udinese si affida a un big come Zaniolo in coppia con Buksa ma va subito in sofferenza. La vittoria della Juve è limpida: nel conto anche due reti annullate per millimetrici fuorigioco dal Var a David e, al 94’ Openda. Ora Spalletti potrà dedicarsi al ritorno da avversario domenica sera al “Maradona”.

