La Juventus si ricandida per la Champions 

Juventus 2
Genoa 0
Juventus (4-3-3): Perin (1' st Di Gregorio), Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso (38' st Holm), McKennie, Locatelli, Thuram, Conceicao (38' st Miretti), David (22' st Milik), Yildiz (45' st Boga). In panchina Pinsoglio, Gatti, Koopmeiners, Vlahovic, Zhegrova, Kostic, Openda, Cabal. All. Spalletti.
Genoa (3-4-2-1): Bijlow, Marcandalli, Ostigard, Vasquez, Ellertsson, Frendrup (38' st Ekhator), Malinovskyi (21' st Masini), Martin, Messias (7' st Baldanzi), Vitinha, Colombo (21' st Ekuban). In panchina Leali, Sommariva, Amorim, Zatterstrom, Sabelli, Otoa, Grossi, Ouedraogo. All. De Rossi.
Arbitro: Massa.
Reti: nel pt 4' Bremer, 17' McKennie.
Note: al 30' st Di Gregorio para un rigore a Martin.
La Juve liquida la pratica Genoa nel primo quarto d'ora. Spalletti accorcia sul Como e si porta a -1 dal quarto posto. Di Gregorio (entrato nella ripresa) ipnotizza Martin dal dischetto al 75' ed evita un ultimo quarto d'ora in apnea. La Juve impiega tre minuti per passare: Frendrup rinvia corto, Bremer inzucca per l'1-0. È il 17' quando la squadra di Spalletti non butta via il pallone ed esegue una ripartenza perfetta iniziata da Cambiaso, rifinita da Conceicao e finalizzata alla perfezione da McKennie, che tocca quota 9 reti stagionali. La Juve torna così a farsi sotto per il quarto posto, anche se per gli scontri diretti col Como bisognerà superare i lariani per andare in Champions.
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