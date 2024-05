La Juventus si congeda con una vittoria e (forse) il terzo posto 

Juventus 2

Monza 0

Juventus (3-4-3) : Perin (1’ st Pinsoglio), Danilo, Rugani, Alex Sandro (28’ st Djalò), Weah, Alcaraz, Fagioli (34’ st Nicolussi), Iling-Junior, Chiesa, Milik (28’ st Vlahovic), Yildiz (42’ st Miretti). Allenatore Montero.

Monza (3-4-2-1) : Sorrentino, Izzo, Marì, D’Ambrosio, Birindelli (20’ st Zerbin), Pessina, Gagliardini (1’ st Bondo), Pereira (29’ st Kyriakopoulos), Colpani (1’ st Djuric), V. Carboni (36’ st Ferraris), Mota. Allenatore Palladino.

Arbitro : Ferrieri Caputi.

Reti : pt 26’ Chiesa, 28’ A. Sandro.

Note : espulso al 45’ st Zerbin (doppia ammonizione); ammoniti V. Carboni, Yildiz e Zerbin.

Torino. La Juve chiude il campionato con una vittoria che mancava dal 7 aprile e sorpassa il Bologna, ma per il terzo posto bisogna aspettare l’Atalanta, a -5 ma con due partite da giocare. Il 2-0 sul Monza è firmato da Chiesa e Alex Sandro: il brasiliano ha chiuso l’avventura coi bianconeri dopo 9 anni e al momento della sostituzione è scoppiato in lacrime. Come il portiere Di Gregorio, pronto a passare dal Monza alla Juve.

Buona la gara dei padroni di casa guidati in panchina per la seconda volta da Montero; ottima quella del terzo portiere Pinsoglio mandato in campo dall’uruguaiano e protagonista di parecchie parate salva risultato. Bianconeri schierati col 3-4-3 e il tridente Chiesa, Milik e Yildiz. In mediana Fagioli è titolare. La Juve impiega una decina di minuti a entrare in partita, poi domina. Fagioli colpisce una traversa, poi tra il 26’ e il 28’ le due reti di Chiesa e Alex Sandro. Nella ripresa il portiere bianconero si supera in più occasioni, Chiesa sfiora il tris due volte. Alex Sandro esce e lo Stadium lo saluta con una standing ovation. Pinsoglio salva su Djuric e il Monza chiude in dieci per il doppio giallo a Zerbin. La Juve vince dopo 48 giorni e sei pareggi di fila, Palladino lascia il Monza.

RIPRODUZIONE RISERVATA