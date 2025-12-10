La Juventus segna nella ripresa e spera 

Juventus 2

Pafos 0

Juventus (3-4-2-1) : Di Gregorio, Kalulu, Kelly, Koopmeiners, McKennie, Miretti (29' st Thuram), Locatelli (15' st Openda), Cambiaso, Zhegrova (1' st Conceicao), Yildiz (39' st Cabal), David (29' st Adzic). In panchina Perin, Scaglia, Bremer, Kostic, Rugani, Joao Mario, Rouhi. All. Spalletti.

Pafos (3-4-2-1) : Michael, Luckassen, Luiz, Goldar (33' st Pileas), Bruno, Sunjic, Pepe, Orsic (33' st Jaja), Dragomir (33' st Bassouamina), Correia (44' st Langa), Anderson (17' st Quina). In panchina Gorter, Petrou, Dimata. All. Carcedo.

Arbitro : Gil Manzano (Spa).

Reti : nel st 22' McKennie, 28' David.

Note . Angoli: 13-4 per la Juve. Recupero: 1' e 3'. Ammoniti: Sunjic, Locatelli per gioco falloso. Spettatori: 40.336.

Torino. Dai fischi del primo tempo agli applausi al 90', la Juve di Spalletti resta sull'ottovolante ma fa un triplo passo enorme verso la qualificazione ai play-off in Champions League. Il 2-0 contro il Pafos firmato da McKennie e David nel giro di sei minuti permette di salire a quota 9, esattamente a metà strada tra il sogno quasi impossibile di entrare nelle magnifiche 8 che andranno agli ottavi senza spareggi e l'incubo eliminazione.

La partita

Spalletti lancia Zhegrova sulla trequarti insieme a Yildiz a supporto di David. Carcedo schiera il suo Pafos con la retroguardia a tre, dove il veterano David Luiz guida Luckassen e Goldar. Il primo squillo dei ciprioti arriva dopo 5’, con Anderson che di tacco scheggia il palo. La Juve prova a scuotersi e Yildiz all'8' trova la respinta di Michael. La spinta dei bianconeri si spegne presto e il Pafos inizia a prendere coraggio, riuscendo anche a creare le occasioni migliori: al 32' Anderson colpisce il palo e sul proseguimento dell'azione centra in pieno McKennie. Lo Stadium mugugna, tanto più che alla fine del primo tempo David si divora il gol da pochi passi. La squadra di Spalletti rientra negli spogliatoi sommersa dai fischi. Nella ripresa il tecnico lancia Conceiçao al posto di Zhegrova e passa al 4-2-3-1, con Koopmeiners avanzato in mediana al fianco di Locatelli e Miretti sulla linea di trequarti. L'olandese si rende subito pericoloso nella nuova posizione, andando al tiro da fuori area e costringendo Michael a distendersi sulla sua destra, bravo anche a chiudere lo specchio a Conceicao poco dopo. Spalletti rende la sua Juve ancora più offensiva con il cambio Openda-Locatelli, Carcedo risponde richiamando Anderson per lanciare Quina. Il gol del vantaggio, però, arriva dall'uomo che non ti aspetti: Cambiaso vede lo spazio per far infilare McKennie, l'americano realizza con un destro potente e preciso sotto la traversa. Il Pafos si sbilancia in avanti per cercare il pareggio e lascia praterie, Yildiz parte in contropiede e serve a David un pallone soltanto da spingere dentro per il 2-0. Ora il capitolo Champions viene archiviato, per l'ultimo scatto qualificazione servirà aspettare il 2026: a fine gennaio ci saranno il Benfica allo Stadium e il Monaco in trasferta per chiudere la pratica.

