La Juventus ritorna in zona Champions 

Juventus 2

Lecce 1

Juventus (3-4-2-1) : Di Gregorio, Kalulu, Veiga, Kelly, Nico Gonzalez (31' st Conceicao), Locatelli, Thuram, McKennie (22' st Cambiaso), Koopmeiners (22' st Weah), Yildiz (45' st Savona), Vlahovic (22' st Kolo Muani). In panchina Pinsoglio, Daffara, Alberto, Douglas Luiz, Rouhi. All. Tudor.

Lecce (3-4-3) : Falcone, Baschirotto, Gaspar, Jean (11' pt Tiago), Danilo Veiga (32' st Helgason), Coulibaly, Pierret, Gallo (1' st Sala), Pierotti (12' st N'Dri), Krstovic (1' st Rebic), Morente. In panchina Fruchtl, Samooja, Berisha, Rafia, Guilbert, Ramadani, Banda, Burnete, Karlsson, Kaba. All. Giampaolo.

Arbitro : Zufferli.

Reti : 2 pt 2' Koopmeiners, 33' pt Yildiz, 42' st Baschirotto.

Torino. La Juve passa una notte al terzo posto ed è sicura del ritorno in zina Champions League: la vittoria contro il Lecce (2-1) permette di superare Atalanta e Bologna (oggi lo scontro diretto). Il primo tempo è uno show con le firme di Yildiz e Koopmeiners, poi nel finale arriva il 2-1 di Baschirotto che va vivere qualche brivido di troppo. In ogni caso, Tudor fa sette punti nelle prime tre panchine, rilancia Koopmeiners dal primo minuto e lo piazza insieme a Yildiz alle spalle del solito Vlahovic, preferito ancora a Kolo Muani. Dopo 90 secondi, l’ex atalantino, su assist di Vlahovic fulmina Falcone di sinistro, andando così ad esultare sotto la curva dei suoi tifosi dopo i tanti fischi degli ultimi mesi.

Il Lecce non sta guardare e già al 5' mette paura alla Juve, con Krstovic che colpisce il palo e poi costringe Di Gregorio alla deviazione in corner. Il raddoppio arriva al 33': è un'azione bellissima, con cinque tocchi di prima nello stretto in una combinazione a tre tra Thuram, Yildiz e Vlahovic e conclusa dal destro chirurgico del turco che fa impazzire lo Stadium. Giampaolo comincia la ripresa con Rebic e Sala per Krstovic e Gallo, l'occasione migliore capita a Morente ma viene chiuso in corner da Locatelli. Tudor prova a rialzare l'attenzione inserendo Cambiaso, Kolo Muani e Weah, è proprio l'azzurro ad impegnare Falcone con un sinistro dalla distanza. Nel finale c'è spazio anche per Conceiçao. Poi il colpo di testa di Baschirotto che fa vivere gli ultimi minuti in affanno a una Juve palesemente stanca ma in grado di difendere il successo.

