La Juventus risorge 

Roma. La migliore difesa, il terzo attacco, l’avvio record con 28 punti in dieci gare frutto di 9 vittorie e un pari. Si tinge di biancoceleste il quadro della serie A perché la Lazio sfrutta l’assist del ko nel derby dell’Inter e si lancia da sola in testa al campionato. Non accadeva da 16 anni. La Lazio è l’emblema di un campionato rinnovato che vede avanzare il Como, che batte col freno a mano tirato il Venezia, la Roma, che strapazza l’Udinese, il Milan, che risorge nel derby. Lo fa anche la Juventus che nel match delle deluse si prende una vittoria anti-crisi battendo il Napoli 2-0 con i gol di Ajajbegovic e Boga. Il ritiro dopo il crollo con il Genoa ha prodotto il risultato desiderato: per il Napoli di Allegri, rimasto in 10 dal 25’ della ripresa per il rosso a Marianucci, ora è crisi con una classifica sempre più deludente. Non lo è certo il sesto posto, in piena zona Europa, dell’altra grande sorpresa della stagione, il Frosinone di Alvini. I ciociari battono il Torino 2-0 ma perdono il loro goleador Raimondo. De Rossi dà un dispiacere al suo amico Di Francesco: il Genoa passa a Lecce con la quarta vittoria in cinque gare che lo porta ad agganciare a centroclassifica Cagliari e Torino.

La testa della classifica

Gattuso parla di 12 punti alla salvezza, ma è una bugia che fa tenerezza perché la sua Lazio è ormai una realtà consolidata. Per completare la festa ci vorrebbe una riappacificazione con i tifosi, che continuano a disertare l'Olimpico in polemica con Lotito. La prossima trasferta in casa del Napoli potrà dare ulteriori indicazioni sulle ambizioni della Lazio che intanto si prende la mini fuga sull’Inter ora a -3. Rosicchia due punti ai nerazzurri la Roma di Gasperini che stravince a Udine e spera di capitalizzare un calendario favorevole. Torna in pista con il quarto successo di fila il Como di Fabregas che regola il Venezia con un rigore trasformato da Da Cunha. Ma è polemica per il rigore concesso e poi revocato dall’arbitra Ferrieri Caputi (contro di lei ci sarebbero stati anche insulti sessisti) per un intervento dal Var che lascia perplesso il designatore Orsato, presente allo stadio.

La sorpresa

Continua a salire il Frosinone di Alvini che gioca un buon calcio, spinto dall’entusiasmo dei tifosi sulla scia di una meritata promozione. E proprio uno dei pilastri dell’anno scorso, l’attaccante algerino Ghedjemis, sblocca il risultato che viene poi messo in cassaforte nel finale dal regista Calò, uno dei protagonisti della stagione e con 5 gol è il centrocampista della serie A più prolifico insieme a Rabiot. Il Genoa conquista tre punti preziosi in chiave salvezza.

Il voto

E mentre la Serie A regala sorprese ed emozioni, va avanti la partita del voto in Figc: la settimana si aprirà con nuove consultazioni delle leghe, intanto sulla scelta tra i due candidati alla presidenza Giovanni Malagò e Adriano Galliani tre club del massimo campionato al momento si astengono: Cagliari, Sassuolo e Venezia in una nota congiunta hanno spiegato che «condividono l’importanza di un confronto sui programmi e sulle prospettive del calcio italiano» e che «non hanno al momento espresso il proprio sostegno ad alcuna candidatura e intendono approfondire le proposte per il futuro della Federazione prima di definire il proprio orientamento». Pur apprezzando i due nomi in corsa le tre società «ritengono centrale conoscere le priorità dei rispettivi programmi, le riforme proposte e le modalità con cui intendono realizzarle. Con questo spirito, esprimono la propria disponibilità ad un confronto aperto e costruttivo con entrambi».

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