La Juventus ringrazia Milik 

Lazio 2

Juventus 1

Lazio (3-4-2-1) : Mandas, Casale, Romagnoli, Gila (1’ st Patric), Hysaj, Guendouzi (39’ st Pedro), Cataldi (35' st Rovella), Marusic, Felipe Anderson (18’ st Vecino), Luis Alberto, Castellanos (35’ st Immobile). Allenatore Tudor.

Juventus (3-5-2) : Perin, Danilo, Alex Sandro, Bremer, Cambiaso (25’ st Weah), McKennie (37’ Yldiz), Locatelli, Rabiot, Kostic, Chiesa (46’ st Alcaraz), Vlahovic (37’ st Milik). Allenatore Allegri.

Arbitro : Orsato di Schio.

Reti : pt 12’ Castellanos; st 3’ Castellanos, 37’ Milik.

Note : ammonito Locatelli per gioco falloso.

Roma. La Juventus va in finale di Coppa Italia, ma supera lo scoglio Lazio solo grazie ai cambi nel finale e a un assalto disperato. Una Lazio concentrata e convinta pressa i bianconeri a tutto campo, li mette alla frusta e accarezza il sogno della grande rimonta. Poi arriva il gol del neo entrato Milik, che evita i supplementari.

La partita

Per la Juve l’avvio è sottotono, come spesso le capita in questo periodo. La Vecchia Signora subisce il pressing e il palleggio della Lazio che non a caso passa in vantaggio al 12’ con un colpo di testa di Castellanos sul quale Alex Sandro, titolare dopo lungo tempo, non è esente da colpe: l’attaccante biancoceleste salta più in alto, il bianconero resta a terra e tenta solo di spostare l’avversario col corpo senza riuscire nell’obiettivo. Così arriva l’1-0 che riapre il discorso qualificazione dopo il 2-0 subito a Torino.

È lo schiaffo che in qualche misura rianima gli ospiti, vicini al pareggio con un’incursione di Chiesa in area e il tiro ravvicinato di Vlahovic respinto dal portiere. Ma la Lazio continua a produrre gioco e per due volte va alla conclusione con Felipe Anderson, in entrambe le occasioni murato dalla difesa, mentre a fine primo tempo ancora Castellanos spreca la clamorosa occasione di raddoppiare facendosi respingere il pallone da Perin. L’ultima opportunità è per Luis Alberto, poi si va negli spogliatoi con un Max Allegri inferocito.

Il raddoppio

Ma anche l’avvio della ripresa è da incubo per i bianconeri. La Lazio parte forte come nei primi 45’ e arriva subito al raddoppio sempre con Castellanos con un destro da centro area. La semifinale è in parità. Aumentano nervosismo e falli, mentre la Juve sbaglia appoggi elementari e i padroni di casa ripartono veloci. Ci prova Marusic, poi Castellanos, quindi si fa vedere Vlahovic con un colpo di testa che finisce fuori.

Cominciano le sostituzioni e per la Juve fanno subito effetto: entrano Weah e Milik e proprio il primo confeziona l’assist che l’attaccante polacco sfrutta per accorciare le distanze all’83’, quando i supplementari si avvicinano. È la rete che decide l’incontro, perché dopo 5’ di recupero l’arbitro fischia la fine. I bianconeri sono in finale, ma la Lazio di Tudor esce dalla competizione a testa altissima.

L’altra semifinale

Stasera si gioca l’altra semifinale tra Atalanta e Fiorentina. All’andata successo degli uomini di Italiano (1-0). La viola recupera tutti i big assenti a Salerno, dall’altra parte Gasperini vuole la finale. Si gioca alle 21.

