La Juventus riavvicina Vlahovic 

La Juventus ricomincia da Giovanni Carnevali. E gli effetti prodotti dall’arrivo del nuovo direttore generale (che ha fatto del Sassuolo un capolavoro) cominciano a prendere forma anche dopo il vertice dei giorni scorsi con Luciano Spalletti.

Primo punto: il caso Vlahovic. Per il neo dg bianconero non è chiuso. Nel senso che, se Comolli aveva troncato ogni dialogo viste le pretese del serbo, Carnevali non esclude spiragli per la riapertura della trattativa con l’attaccante e ha espresso parole di apprezzamento anche per Zhegrova, ambito da diversi club europei e ritenuto patrimonio della società. Gli obiettivi in casa Juve sono chiari. Prima di tutto occorre ricostruire la spina dorsale della squadra: portiere, difensore centrale (specie in caso di addio da parte di Bremer), play e prima punta.

La lista della spesa è però fortemente condizionata dalle partenze. Il club intende sbarazzarsi di David e Openda (che hanno sostanzialmente fallito nella scorsa stagione) ma punta a garantirsi un ritorno economico dall’operazione in uscita. Molti non lo ricordano, ma anche Arthur è ancora di proprietà bianconera. La società è in grado di rescindere il contratto che la lega al brasiliano o riuscirà a piazzarlo?

Anche in casa Inter pensano ai rinforzi, necessari soprattutto in chiave Champions. La partenza di Dumfries lascia un vuoto pesante, considerato anche che, durante la prolungata assenza dell’olandese per infortunio, i nerazzurri hanno sofferto lungo la corsia di destra, visto che nel ruolo Luis Henrique non si è rivelato all’altezza. Il sogno di Marotta resta ovviamente l’ex rossoblù Marco Palestra. A proposito di gioiellini l’Inter non ha fatto in tempo a riacquistare Aleksandar Stanković dal Bruges, che il centrocampista classe 2005 è diventato ambito da diverse società europee.

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