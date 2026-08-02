La Juventus riabbraccia Kolo Muani 

La Juventus accoglie Kolo Muani, il Milan ritrova Modric e vive il ricordo di Franco Baresi. La prima domenica d'agosto è un intreccio di notizie di mercato bianconere e commozione in casa rossonera.

La nuova Juve

Era previsto che arrivasse prima Kolo Muani e successivamente Alajbegovic, alla fine si sono invertiti, ma a Luciano Spalletti va benissimo anche così. La Juventus inizia finalmente a prendere forma, Carnevali e Massara hanno deciso di cominciare dall'attacco. Dalla Continassa sono partiti investimenti pesanti, il totale delle due operazioni si aggira intorno agli 80 milioni di euro e permette a Spalletti di poter iniziare a plasmare la nuova Juve in vista della nuova stagione. Per quanto riguarda Alajbegovic si tratta di un trasferimento a titolo definitivo per 30 milioni di euro più due di oneri accessori e cinque di bonus.«Quando sono arrivato allo Stadium ho provato sensazioni bellissime, il mio obiettivo è adattarmi in fretta per far vedere le mie qualità e sono onorato di indossare questa maglia», sono state le sue prime dichiarazioni ai canali ufficiali del club. Il prossimo tassello da posizionare sarà in porta e tanti indizi portano a Guglielmo Vicario: il Dibu Martinez chiede tanto di ingaggio e Zion Suzuki e ha valutazione altissima da parte del Parma e il Psg ha alzato il pressing, così ai bianconeri resta l'italiano classe 1996. L'ex Empoli può diventare il nuovo numero 1 della Juve, Massara e Carnevali stanno intensificando i contatti con il Tottenham per cercare di strapparlo nel più breve tempo possibile. Nel frattempo si pensa anche alle uscite. Joao Mario può finire alla Fiorentina, Adzic sembrava promesso sposo del Cagliari invece nelle ultime ore il Sassuolo sta tentando l'inserimento, di certo entrambi non parteciperanno alla tournée. I bianconeri infatti sono pronti a volare in Asia: il primo appuntamento sarà martedì a Hong Kong contro il Chelsea alle 13.45 (ora italiana), poi è previsto il trasferimento in Australia dove le avversarie saranno l'Inter nel primo derby d'Italia della stagione sabato 8 e il Palermo martedì 11, entrambe alle 12 (ora italiana) a Perth. Intanto la Roma accelera per Nusa e Read, la Fiorentina oltreché a Joao Mario è interessata a Mastantuono. Il Parma è vicino a El Bilal Tourè.

Le altre

Mentre il Milan pensa a Soulè (radiomercato si fa insistente), Modric ha raggiunto la squadra rossonera a Perth per la tournée estiva, mentre a Milano si contano le ore per l'ultimo saluto a Franco Baresi. La squadra rossonera non sarà presente ai funerali organizzati alle 11 di martedì mattina nella basilica di Sant'Ambrogio. Impossibile gestire logisticamente il ritorno dall'Australia. Il cuore e i pensieri saranno a Milano. Oggi Amorim e Gabbia hanno reso omaggio al Campione lasciando una corona di fiori davanti al murales di Perth che ritrae Baresi sulle spalle di un sorridente Ruud Gullit. Il Milan sta pensando al modo migliore per ricordarlo, si ipotizza di intitolargli il Vismara, centro sportivo delle giovanili rossonere, oppure Milanello, o la curva dello stadio. «Da milanista, fin da bambino, con anni di curva e trasferte, dico sì all'intitolazione della Curva Sud alla memoria di Franco Baresi. Sia San Siro sia il futuro stadio dovranno avere la Curva Franco Baresi», ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini. L'auspicio di Salvini è quello di gran parte dei tifosi. Martedì è attesa una grande folla in una Milano. Chi non riuscirà, sarà davanti alla tv con la diretta di Rete 4. Per esserci, anche solo col pensiero.

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