La Juventus prende Neto come secondo di Vicario  

TORINO. La Juventus ha rotto gli indugi e ha deciso di intervenire sul mercato degli svincolati con il ritorno di Norberto Murara Neto. Il portiere brasiliano torna in bianconero per sostituire l’infortunato Kamil Grabara, che ieri pomeriggio è stato sottoposto a un intervento chirurgico – perfettamente riuscito – di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, dopo il grave infortunio riportato in allenamento la scorsa settimana.

La trattativa con Neto è ormai ai dettagli e l’estremo difensore brasiliano, che firmerà probabilmente già nelle prossime ore un contratto sino a fine stagione, si prepara al ritorno sotto la Mole: il classe 1989 aveva già vestito la maglia bianconera dal 2015 al 2017. All’epoca era il secondo di Gigi Buffon, ora invece ricoprirà il ruolo di vice di Guglielmo Vicario, con Carlo Pinsoglio confermato come terzo. In carriera ha giocato anche con Atlético Paranaense, Fiorentina, Valencia, Barcellona, Bournemouth e Arsenal, da giugno scorso era rimasto senza squadra dopo l’avventura al Botafogo.

Per Grabara, preso in prestito con diritto di riscatto dal Wolfsburg dopo la cessione di Di Gregorio, l’esperienza alla Juve potrebbe essere già finita visto che la sua stagione è fortemente compromessa, per non dire finita. «Questo è un post che non avrei mai voluto pubblicare, ma a volte la vita ti travolge in un attimo: grazie a tutti per il supporto», il suo messaggio sui social. Aveva debuttato giovedì scorso in Europa League contro il Nec. Dal campo, in vista di Cagliari, la Juve tornerà ad allenarsi lunedì.

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