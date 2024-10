La Juventus piega a 5’ dalla fine una Lazio in dieci 

Juventus 1

Lazio 0

Juventus (4-2-3-1) : Di Gregorio, Savona (9' st Weah), Gatti (27' st Danilo), Kalulu, Cabal, Locatelli (9' st Fagioli), Thuram (27' st Adzic), Cambiaso, Douglas Luiz, Yildiz, Vlahovic. In panchina Perin, Pinsoglio, Rouhi, Mbangula. All. Thiago Motta.

Lazio (4-2-3-1) : Provedel, Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares (33' st Pellegrini), Guendouzi (22' st Vecino), Rovella, Isaksen (22' st Pedro), Dia (27' pt Patric), Zaccagni (22' st Castrovilli), Castellanos. In panchina Mandas, Furlanetto, Gigot, Dele-Bashiru, Noslin, Tchaouna. All. Baroni.

Arbitro : Sacchi di Macerata

Rete : 40' st aut. Gila.

Note . Angoli: 7-1 per la Juventus. Espulso: al 24' pt Romagnoli per gioco falloso.

Torino. Di corto muso e con un'enorme dose di fortuna, la Juve riesce a battere la Lazio e ad agganciare il Napoli in vetta alla classifica provvisoria. I bianconeri giocano oltre un'ora in superiorità numerica per il rosso a Romagnoli, ma il gol-vittoria arriva soltanto all'85' e grazie alla goffa autorete di Gila. Eppure, nonostante i difetti, la Juve è lassù e riprende a collezionare clean-sheet, il settimo in otto gare. Thiago Motta è in emergenza, in panchina ha soltanto sei giocatori di movimento compreso il rientrante Adzic, il classe 2006 montenegrino alla quarta convocazione stagionale. Baroni fa un solo cambio rispetto all'ultima Lazio (Marusic per Lazzari a destra).

Il big-match fatica ad entrare nel vivo, al 23' arriva il primo episodio chiave: Romagnoli atterra Kalulu appena fuori dall'area di rigore e Sacchi lascia correre tra le proteste furenti di Thiago Motta e dello Stadium, poi interrompe il gioco e rivede l'azione al monitor per decretare l'espulsione del biancoceleste. Baroni sacrifica la punta Dia per inserire il centrale Patric e la sua squadra comincia a chiudersi a riccio senza concedere spazi. Anche ad inizio ripresa la manovra della Juve resta lenta e poco verticale. Il tempo scorre veloce, all'85' ci pensa la Dea Bendata a dare una mano ai ragazzi di Thiago Motta: il traversone di Cabal è innocuo, ma Gila anticipa Provedel e infila la sua porta. Thiago Motta vince il primo big-match in questo campionato, sale al primo posto insieme al Napoli e attende lo Stoccarda martedì in Champions.

