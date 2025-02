La Juventus passa a Como Kolo Muani la decide all’89’ 

Como 1

Juventus 2

Como (4-2-3-1) : Butez; Smolcic, Goldaniga, Dossena, Alex Valle (28' st Van der Brempt, 34' st Fellipe Jack); Perrone, Da Cunha (34' st Engelhardt); Strefezza, Nico Paz, Diao (28' st Douvikas); Cutrone (18' st Ikoné). In panchina Vigorito, Reina, Iovine, Braunoder, Chinetti, Caqueret, Lesjak. All. Fabregas.

Juventus (4-2-3-1) : Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Savona (1' st Kelly); Koopmeiners (15' st Douglas Luiz), Locatelli (15' st Thuram); Nico Gonzalez (32' st Conceiçao), McKennie, Yildiz (22' st Mbangula); Kolo Muani. In panchina Perin, Pinsoglio, Alberto Costa, Vlahovic, Adzic, Rouhi. All. Thiago Motta.

Arbitro : Abisso di Palermo .

Reti : nel pt 34' Kolo Muani, 46' Diao; nel st 44' Kolo Muani (rigore).

Note : angoli 9-1 per il Como. Rec. 0' e 5'. Ammoniti: Goldaniga, Strefezza, Savona, Alex Valle .

La Juventus strappa tre punti in casa del Como nel segno di Kolo Muani. Il francese con una doppietta decide la sfida in casa dei lariani, aprendo la gara e poi chiudendola, dopo il pareggio di Diao, a un passo dal 90' con un calcio di rigore concesso per un'ingenuità di Butez, che butta giù Gatti. La squadra di Thiago Motta non splende, ma per la prima volta da fine novembre mette in fila due vittorie consecutive. E quelli strappati agli uomini di Fabregas sono punti pesanti in chiave Champions League, con un nuovo sorpasso sulla Fiorentina al quarto posto. In un Sinigaglia tutto esaurito, parte meglio il Como, che prende subito in mano il pallino del gioco. E a tenere in equilibrio la gara in avvio è un super Di Gregorio, che con un gran tuffo nega il vantaggio agli uomini di Fabregas su un destro dal limite di Nico Paz.

La Juventus è abbastanza impalpabile, lascia fare la partita ai padroni di casa, ma appena trova in spazio in contropiede va in porta: una rapida ripartenza porta Kolo Muani a puntare Dossena, finta e destro secco sotto la traversa su cui Butez non può nulla. Il Como però è in partita e reagisce subito. Nico Paz ci prova di testa, ma il pallone si spegne alto.

Praticamente allo scadere del primo tempo, però, Cutrone dopo un corner strappa la palla dai piedi di Koopmeiners e crossa per Diao che da solo a due passi dalla porta impatta il risultato di testa.

La ripresa

Esordio di Kelly tra i bianconeri per l'ammonito Savona. Ancora il Como che parte in avanti e serve ancora Di Gregorio a fermare Nico Paz con un gran riflesso di piede. Il numero uno è chiamato ancora in causa poco dopo, su conclusione potente di Strefezza che respinge coi pugni. Thiago Motta prova a scuotere i suoi inserendo la coppia Thuram-Douglas Luiz in mediana e Mbangula sulla sinistra, con la Juventus che a poco a poco alza il baricentro. Fabregas, invece, risponde facendo esordire in riva al lago l'ex Fiorentina Ikoné e il greco Douvikas. Il primo tiro arriva dopo 25', con un mancino largo di Nico Gonzalez. Lo stesso argentino non centra lo specchio poco dopo con una conclusione potente. Quando il pareggio sembra quasi segnato, una ingenuità di Butez che esce in ritardo e colpisce in pieno Gatti regala un rigore alla Juventus. Dal dischetto Kolo Muani spiazza il portiere del Como confermandosi sempre più trascinatore: impatto devastante con il suo quinto gol nelle prime tre in Serie A. I bianconeri tremano ancora, con Dossena che di testa scheggia la traversa su corner, ma i tre punti sono della Juve, che si prepara al meglio alla sfida d'andata dei playoff di Champions di martedì con il PSV Eindhoven.

