«La Juventus non ha commesso illeciti» 

Alla vigilia della decisione del Collegio di Garanzia del Coni, che domani si esprimerà sulla penalizzazione di 15 punti in campionato, John Elkann sottolinea che «la Juventus nega ogni illecito». L'occasione è la lettera agli azionisti di Exor, la holding della famiglia Agnelli che controlla la società bianconera. «Nel 2022 la Juventus - ricorda Elkann - si è trovata ad affrontare crescenti difficoltà interne ed esterne, che hanno messo il club a dura prova. La Juventus ha registrato una perdita significativa di 239 milioni nell'anno e, per la prima volta dal 2011 la squadra maschile non ha vinto nessun titolo. Ma sono state le azioni legali contro il club che hanno finito per occupare il consiglio di amministrazione della società, che si è riunito 18 volte nel corso dell'anno. Il livello di pressione è cresciuto tanto - ha scritto John Elkann - e il cda del club bianconero ha agito con responsabilità e in particolare il presidente Andrea Agnelli, che ha guidato la Juventus in una fase ricca di cambiamenti e di vittorie». In chiusura: «La Juventus affronterà le numerose sfide attuali proteggendo la sua reputazione affinché possa tornare più forte sia in campo che fuori».

