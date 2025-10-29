VaiOnline
All’Allianz Stadium.
30 ottobre 2025 alle 00:14

La Juventus ha già svoltato 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Juventus 3

Udinese 1

Juventus (3-4-1-2) : Di Gregorio, Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso, Locatelli, McKennie, Kostic (44' st Rugani), Yildiz, Openda (32' st David), Vlahovic (44' st Koopmeiners). In panchina Perin, Mangiapoco, Conceiçao, Zhegrova, Adzic, Miretti, Joao Mario, Pedro Felipe. Allenatore Brambilla.

Udinese (3-5-2) : Okoye, Goglichidze, Kabasele, Solet, Ehizibue (29' st Zanoli), Piotrowski (13' st Lovric), Karlstrom, Atta (29' st Miller), Kamara, Zaniolo (13' st Bayo), Davis (38' pt Buksa). In panchina Sava, Padelli, Zarraga, Gueye, Bertola, Palma, Ekkelenkamp, Zemura, Modesto. Allenatore Runjaic.

Arbitro : Di Bello.

Reti : nel pt 5' rig. Vlahovic, 46' Zaniolo, nel st 22' Gatti, 51' rig. Yildiz.

Torino. La Juve torna a vincere dopo 46 giorni di digiuno, batte l'Udinese e respira. Brambilla firma i primi tre punti del post-Tudor, però l'attesa è per Luciano Spalletti: è lui il prescelto per la panchina bianconera. I bianconeri vengono accolti molto freddamente allo Stadium, ma provano subito a far pace con i tifosi: Di Bello concede il rigore per il contatto tra Goglichidze e Vlahovic, il serbo spiazza Okoyei. In pieno recupero, la sorpresa: Buksa prova, respinta di Cambiaso, Zaniolo raccoglie e pareggia. Nella ripresa il portiere non può far nulla sul colpo di testa di Gatti al 66' che riporta avanti i bianconeri. La Juve cerca il tris per la tranquillità e ci va molto vicina con Yildiz, il quale colpisce il palo esterno. Nel finale, il secondo rigore per i bianconeri: Di Bello inverte la decisione sul contatto Goglichidze-Yildiz, il turco dal dischetto non sbaglia. E i fischi si tramutano in cori.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La grande sete

Il Cuga è una distesa di fango,  nel nord razionamenti e disagi

Il sindaco di Bonorva: «Non possiamo usare le nostre sorgenti» 
Mariangela Pala
La grande sete

Invasi a secco nel Basso Sulcis: «Se non piove restrizioni inevitabili»

La diga di Monte Pranu che alimenta i campi è ai minimi storici 
Fabio Murru Stefania Piredda
Cronaca

«Abbiate cura delle vostre vite»

Appello dall’altare al funerale di Omar Masia, con i genitori l’amico che guidava 
Andrea Busia
La protesta.

«Il Sardinian Link? Troppi dubbi»

Joseph Pintus
L’evento

Halloween nel cuore dei sardi: feste ovunque

Mai così ricca domani l’offerta di cene e serate a tema. Impennata nella vendita di caramelle 
Luigi Almiento
Lo scontro

La Corte dei conti: «No al Ponte». È polemica

I giudici non concedono il nulla osta al progetto nello Stretto di Messina 