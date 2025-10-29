La Juventus ha già svoltato 

Juventus 3

Udinese 1

Juventus (3-4-1-2) : Di Gregorio, Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso, Locatelli, McKennie, Kostic (44' st Rugani), Yildiz, Openda (32' st David), Vlahovic (44' st Koopmeiners). In panchina Perin, Mangiapoco, Conceiçao, Zhegrova, Adzic, Miretti, Joao Mario, Pedro Felipe. Allenatore Brambilla.

Udinese (3-5-2) : Okoye, Goglichidze, Kabasele, Solet, Ehizibue (29' st Zanoli), Piotrowski (13' st Lovric), Karlstrom, Atta (29' st Miller), Kamara, Zaniolo (13' st Bayo), Davis (38' pt Buksa). In panchina Sava, Padelli, Zarraga, Gueye, Bertola, Palma, Ekkelenkamp, Zemura, Modesto. Allenatore Runjaic.

Arbitro : Di Bello.

Reti : nel pt 5' rig. Vlahovic, 46' Zaniolo, nel st 22' Gatti, 51' rig. Yildiz.

Torino. La Juve torna a vincere dopo 46 giorni di digiuno, batte l'Udinese e respira. Brambilla firma i primi tre punti del post-Tudor, però l'attesa è per Luciano Spalletti: è lui il prescelto per la panchina bianconera. I bianconeri vengono accolti molto freddamente allo Stadium, ma provano subito a far pace con i tifosi: Di Bello concede il rigore per il contatto tra Goglichidze e Vlahovic, il serbo spiazza Okoyei. In pieno recupero, la sorpresa: Buksa prova, respinta di Cambiaso, Zaniolo raccoglie e pareggia. Nella ripresa il portiere non può far nulla sul colpo di testa di Gatti al 66' che riporta avanti i bianconeri. La Juve cerca il tris per la tranquillità e ci va molto vicina con Yildiz, il quale colpisce il palo esterno. Nel finale, il secondo rigore per i bianconeri: Di Bello inverte la decisione sul contatto Goglichidze-Yildiz, il turco dal dischetto non sbaglia. E i fischi si tramutano in cori.

