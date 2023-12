La Juventus frena e resta seconda 

Genoa 1

Juventus 1

Genoa (4-4-2) : Martinez, Dragusin, Bani, De Winter, Vasquez (1’ st Ekuban), Sabelli (39’ st Vogliacco), Frendrup, Badelj , Malinovskyi, Messias (48’ st Haps), Gudmundsson. Allenatore Gilardino.

Juventus (3-5-2) : Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo, Cambiaso (43’ st Yldiz), McKennie, Locatelli, Miretti (28’ st Iling-Junior), Kostic (23’ st Weah), Vlahovic (23’ st Milik), Chiesa. Allenatore Allegri.

Arbitro : Massa di Imperia.

Reti : nel pt 28’ Chiesa (rigore), nel st 4’ Gudmundsson.

Note : ammoniti Danilo, McKennie, Milik, Badelj, Malinovskyi per gioco falloso; angoli 8 a 6 per la Juventus.

Genova. Niente sorpasso e niente primo posto. La corsa della Juventus si ferma a Genova col Genoa: tra bianconeri e rossoblù finisce 1-1 e a sorridere è l’Inter, che resta al comando a +1 e domani contro la Lazio può allungare a +4. Il risultato è giusto, la squadra di Gilardino ha disputato un ottimo secondo tempo dopo il primo di marca juventina e a inizio ripresa con Gudmundsson ha meritatamente pareggiato il gol segnato da Chiesa su rigore (al 28’ del primo tempo) per poi creare molti problemi alla difesa ospite. Vlahovic (opaco e sostituito) non ha inciso, ma in generale tutta la formazione di Allegri ha creato poco ed è drasticamente calata nella seconda parte di gara lasciando campo e spazi al Genoa. Si è rivista una Juve incerta, imprecisa, spuntata e senza idee. Resta un ampio margine sul quarto posto, il ritorno in Champions è l’obiettivo dichiarato del club torinese; ma questa brusca frenata rischia di condizionare negativamente la corsa allo scudetto, che sotto traccia è un desiderio di Madama. Il campionato però è lungo.

Per i padroni di casa è un passo in avanti importante in chiave salvezza dal punto di vista caratteriale e del gioco (ora i rossoblù sono a +3 sul Cagliari in campo oggi).

