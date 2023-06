La Juventus esce dalla Superlega Maldini, è addio 

Da ieri le anticipazioni hanno lasciato spazio all’ufficialità: Paolo Maldini ha concluso il suo incarico nel Milan. Notizia diffusa poco prima che dalla Spagna rimbalzasse l’indiscrezione secondo cui la Juventus ha deciso di uscire dal progetto Superlega.

Terremoto rossonero

La società ha annunciato che la separazione (non consensuale) tra il Milan e Maldini risale a lunedì scorso. Una nota nella quale il club ringrazia la storica bandiera rossonera «per il suo contributo in questi anni, col ritorno del Milan in Champions League e la vittoria dello scudetto nella stagione 2021/22. Le sue responsabilità saranno assegnate a un gruppo di lavoro integrato che opererà in stretto contatto con il coach della prima squadra, riportando direttamente all’amministratore delegato». I proprietari (la RedBird) sarebbero rimasti insoddisfatti sia della stagione, con un quinto posto trasformato in quarto solo dalla penalizzazione inflitta alla Juventus, sia degli investimenti, con De Ketelaere e Origi insufficienti come rendimento. Maldini era tornato al Milan nell’estate 2018, nove anni dopo il ritiro, come direttore dello sviluppo strategico area sport. Nel 2019, dopo le dimissioni di Leonardo, era diventato responsabile dell’area tecnica. Con Massara, a sua volta in uscita, ha costruito la formazione campione d’Italia 2021-2022, undici anni dopo il precedente titolo. Lo spogliatoio ha reagito negativamente alla notizia, così anche i tifosi. Pioli resterà allenatore.

Dietrofront bianconero

Nel frattempo i dirigenti della Juventus hanno avvisato Real Madrid e Barcellona di voler lasciare la Superlega, il torneo alternativo alla Champions che, ideato e annunciato nel 2021, aveva suscitato la rivolta dei tifosi e dell’Uefa e la ritirata immediata dei club inglesi dal progetto, rimasto in piedi solo per le due big spagnole e la squadra bianconera. L’intenzione di abbandonare è stata annunciata con una lettera nella quale si fa presente l’intenzione di «avviare un periodo di discussione tra i club per l’eventuale uscita» dall’accordo con le «comunicazioni dovute per legge all’esito delle interlocuzioni e valutazioni in merito».

