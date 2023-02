La Juventus doma il Toro: il derby è suo 

Juventus 4

Torino 2

Juventus (3-5-2) : Szczesny; Danilo, Bremer (45’ st Bonucci ), Alex Sandro; Cuadrado (23’ st De Sciglio), Fagioli, Barrenechea (23’ st Pogba), Rabiot, Kostic; Di Maria (23’ st Chiesa), Vlahovic (41’ st Kean). Allenatore Allegri.

Torino (3-4-2-1) : Milinkoic-Savic; Djidji (39’ st Gravillon ), Schuurs, Buongiorno; Singo, Linetty 6 (29’ st Ricci), Ilic, Rodriguez (29’ st Vojvoda); Miranchuk, Karamoh (14’ st Radonjic, 29’ st Seck); Sanabria. Allenatore Juric.

Arbitro : Chiffi di Padova.

Reti : 2’ Karamoh, 16’ Cuadrado, 43’ Sanabria, 46’ Danilo, 26’ st Bremer, 36’ st Rabiot.

Note : ammoniti Rodriguez e Ricci.

Torino. La Juventus rimonta per due volte contro un Torino tostissimo, vince (4-2) il derby più bello degli ultimi anni e continua la scalata: è a quota 35 punti come il Bologna, ma senza il -15 della penalizzazione (ieri la società, l’ex presidente Andrea Agnelli e l’ex ds Fabio Paratici hanno depositato al collegio di Garanzia del Coni il ricorso contro contro la penalizzazione inflitta per la vicenda plusvalenze) sarebbe seconda da sola dietro al solo Napoli stellare.Ma conquistare i tre punti ieri non è stato semplice. I granata hanno creato enormi difficoltà alla squadra di Allegri, che nella formazione iniziale ha schierato a sorpresa Barrenechea (classe 2001, all’esordio in serie A), bocciando l’argentino Paredes. Si è rivisto invece in campo Paul Pogba, entrato a metà della ripresa sotto gli applausi dei tifosi.

Negli ultimi anni sotto la Mole si sono visti derby tirati e chiusi, ma la tradizione viene subito stravolta coi granata in vantaggio dopo 2’ con Karamoh. La Juve risponde al 16’ con la conclusione di Cuadrado deviata da Rodriguez. I granata si fanno preferire e mostrano una personalità non indifferente, tanto che nel finale di primo tempo Sanabria anticipa Bremer e fa 1-2. Poi però Danilo pareggia di testa. La Juve parte alla grande nella ripresa, Vlahovic colpisce una traversa imitato da Linetty poco dopo. Entrano Chiesa e Pogba e Madama completa il sorpassa con l’ex Bremer. Il gol di Rabiot è la ciliegina. Domenica il big-match nella Capitale contro la Roma.

