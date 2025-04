La Juventus di Canzi campione d’Italia 

La Juventus Women è campione d'Italia. Con la vittoria per 2-0 sul Milan a Biella, infatti, le bianconere guidate da Max Canzi (ex allenatore del Cagliari Primavera e dell’Olbia) hanno vinto lo scudetto. Grazie alla doppietta firmata da Cristiana Girelli, la Juve ha conquistato i tre punti decisivi per vincere il titolo, con l'Inter seconda che ha ancora quattro gare da giocare ma a -13 non può più raggiungere la vetta della classifica. Le bianconere mettono così in bacheca il loro sesto scudetto e succedono alla Roma, che aveva trionfato nelle ultime due stagioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA