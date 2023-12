La Juventus deve vincerladue volte 

MONZA 1

JUVENTUS 2

Monza (3-4-2-1) : Di Gregorio; D'Ambrosio, Marí (22' st A. Carboni), Caldirola; Birindelli (1' st Colombo), Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos (22' st Pereira); Ciurria, Machin (1' st Mota Carvalho); Colpani (30' st V. Carboni). In panchina Lamanna, Sorrentino, Gori, Donati, Akpa Akpro, F. Carboni, Bettella, Maric, Bondo, Cittadini. All. Palladino.

Juventus (3-5-2) : Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso (41' st Locatelli), McKennie, Nicolussi Caviglia (25' st Danilo), Rabiot, Kostic; Chiesa (30' st Kean), Vlahovic (25' st Milik). In panchina Pinsoglio, Perin, Huij- sen, Yildiz, Iling-Junior, Miretti, Rugani, Nonge. All. Allegri.

Arbitro : Fabbri di Ravenna.

Reti : nel pt 12' Rabiot; nel st 46' V. Carboni, 48' Gatti.

Note . Ammoniti: Kyriako- poulos, Bremer e Milik. Recupero: 1' e 5'. Angoli: 7-3 per il Monza. Spetta- tori: 15.148, incasso 701.196 euro.

Monza. La vittoria del carattere e di chi ci crede sino in fondo. La Juve vince a Monza (2-1) e lo fa in un modo che è ancora più importante dei tre punti in palio. Perché nessuno in Brianza era mai riuscito a portarsi via i tre punti, in questa stagione. Perché il successo vale la vetta (momentanea) della classifica. Ma soprattutto perché scongiura quel pari che sarebbe potuto essere il colpo del kappaò, almeno per il morale. In una partita che sonnecchia, succede quasi tutto nel recupero: Valentin Carboni riprende il match al primo minuto, dopo un secondo tempo speso a inseguire il vantaggio Juve del primo tempo. Ma al terzo Rabiot allunga sulla destra, mette in mezzo per Gatti per il gol che riporta la Vecchia Signora in cima alla classifica, aspettando Napoli-Inter.

La rivincita di Max

Di motivi per sentire la sfida, Allegri ne aveva anche al di là del sorpasso all'Inter. Zero punti e zero gol nei due incroci con la neopromossa brianzola, lo scorso anno, avevano finito per alimentare il nome di un Palladino cresciuto a tal punto da insidiargli il posto per la panchina bianconera del prossimo anno. Allegri il ko dello scorso anno l'aveva visto dalla tribuna a causa squalifica, stavolta ha voglia di far metterci faccia e grinta per far capire come a Torino si faccia sul serio anche in proiezione scudetto: squadra corta e fisica, asciutta nei fronzoli nonostante il diluvio su Monza. Non che la Juve giochi propriamente in trasferta, allo U-Power Stadium, tanti sono i suoi sostenitori su spalti che segnano il record di incasso ed esultano dopo 10’ quando Cambiaso è fermato in area da Kyriakopoulos e Fabbri indica il dischetto. Dagli 11 metri, Di Gregorio dice no a Vlahovic con una respinta bassa e un prodigioso riflesso sulla ribattuta. Ma dall'angolo che ne segue, Rabiot stacca su Gagliardini e di testa fa 0-1. Le altre emozioni sono confinmate nel recupero, con il gol del 2005 Valentin Carboni che sembra scrivere un nuovo capitolo della favola Monza. Prima del controsorpasso di Gatti. Quello che consente alla Juve di mettere la freccia sul resto del gruppo.

