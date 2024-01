La Juventus col Sassuolo per tornare a -2 dall’Inter 

Torino. L’ultimo confronto col Sassuolo è stata una disfatta ma anche la svolta per laJuventus. «In casa loro prendemmo quattro gol, ci diedero un bello schiaffo», il ricordo di Massimiliano Allegri del 4-2 al Mapei Stadium. Fu l’inizio della risalita, i bianconeri non hanno più perso da quel 23 settembre. Oggi si replica nel posticipo allo Stadium. «Siamo in buon momento e ci siamo allenati bene per tutta la settimana», spiega Allegri, «sappiamo che questi tre punti sono importanti e che per la Champions ne serviranno ancora tanti: andiamo avanti un passo alla volta». Anche perché i neroverdi sono temibili: «Hanno grandi qualità tecniche e un bel collettivo».

La Juve punta a rispondere all’Inter vittoriosa a Monza, anche perché col riposo forzato dei nerazzurri nel prossimo turno causa Supercoppa potrebbe arrivare prima allo scontro diretto del 4 febbraio: «Ma l’Inter è stata costruita per vincere, noi abbiamo iniziato un altro percorso», sottolinea Allegri, «serve lavorare senza l’ossessione dello scudetto: questa Juve può avere un futuro importante per i prossimi cinque anni». Due i tasselli da sistemare in col Sassuolo: Gatti e McKennie sono squalificati, c’è il ballottaggio tra Rugani e Alex Sandro per la retroguardia e Weah-Miretti a centrocampo, con Cambiaso che potrebbe fare la mezzala. Rabiot e Chiesa «sono recuperati». Ma bisognerà valutarne l’autonomia: il francese può partire dal primo minuto, l’attaccante sarà il primo cambio del tandem Yildiz-Vlahovic, con Milik che partirà in panchina.

