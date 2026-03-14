La Juventus ci crede e vince anche a Udine 

Udinese 0

Juventus 1

Udinese (3-4-2-1): Okoye, Ehizibue, Kabasele, Kristensen, Zarraga (30' st Mlacic), Ekkelenkamp (21' st Miller), Karlstrom (30'st Piotrowski), Atta (38' st Gueye), Kamara (21' st Arizala), Zaniolo, Davis. In panchina Sava, Padelli, Bayo, Solet, Camara. All. Runjaic.

Juventus (3-4-2-1): Perin, Kalulu, Bremer, Kelly, McKennie, Locatelli, Thuram (4' st Koopmeiners), Cambiaso (45' st Kostic), Conceicao (33' st Miretti), Boga (33' st Gatti); Yildiz (45' st David). In panchina Di Gregorio, Pinsoglio, Zhegrova, Milik, Adzic, Openda, Cabal. All. Spalletti.

Arbitro: Mariani di Aprilia.

Rete: nel pt 38' Boga.

La Juve supera l'Udinese nell’arena dei friulani grazie a un gol di Boga, che va a segno per la terza volta consecutiva dopo Roma e Pisa. E la squadra di Spalletti mette pressione al Como e alla Roma nella ricorsa al quarto posto, che mette in palio la Champions League. Sul prato dell’Udinese la formazione guidata da Luciano Spalletti ha mostrato un atteggiamento maturo ed efficace nella gestione della palla. Come piace a Spalletti, sempre pronti a scegliere il momento giusto per colpire. La Juve però fa vedere le cose migliori quando Yildiz da “falso nove” torna alla sua posizione tradizionale. I segnali sono ottimi, per la Champions «ci siamo», urlano i bianconeri di Torino.

RIPRODUZIONE RISERVATA