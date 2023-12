La Juventus cerca il nuovo sorpasso 

Il testa a testa con l'Inter prosegue, la Juventus può mettere nuovamente avanti il musetto nell'anticipo di stasera a Marassi contro il Genoa. Massimiliano Allegri continua a predicare calma. «Loro sono stati costruiti per vincere e Zhang alla cena di Natale ha ribadito che vuole la seconda stella», il pensiero del tecnico sul duello con i nerazzurri, «e noi abbiamo iniziato un altro percorso: era difficile immaginarsi questa classifica, ma il nostro obiettivo è fare più punti possibili per andare a giocare la Champions».

La quota

La sua squadra sta viaggiando molto forte, anche per le proiezioni dell'allenatore: «Per il titolo è rimasta invariata ed è più facile che sia a 90-92 che a 86, per il quarto posto al momento è a 72», ha spiegato, «e noi abbiamo conquistato 36 punti in 14 partite: non basta a niente, dobbiamo continuare nei nostri miglioramenti, con lo spogliatoio che ha grande disponibilità e dove non ci sono primedonne che mettano gli obiettivi personali davanti a quelli del collettivo».

Il Grifone

La strada è giusta, anche se la trasferta in casa del Grifone nasconde non poche insidie: «Il Genoa in casa ha numeri importanti ed è aggressivo, gioca un buon calcio e Gilardino sta facendo un ottimo lavoro», afferma ancora Allegri sul Grifone, «e rappresentano uno scoglio difficile da superare, d'altra parte a Genova non c'è sabbia (ride, ndr): abbiamo spesso faticato contro i rossoblu in quello stadio e mi ricordo che una volta non facemmo tempo a mettere piede in campo che eravamo sotto di tre gol». E poi ci sono tre ragazzi che Allegri e la Juve conoscono molto bene, con De Winter, Vogliacco e Dragusin cresciuti in bianconero e che si stanno affermando in rossoblù.

