La Juventus butta via la vittoria 

Juventus 2

Fiorentina 2

Juventus (4-2-3-1) : Di Gregorio, Savona, Gatti (44' st Fagioli), Kalulu, McKennie (18' st Cambiaso), Locatelli, Thuram (44' st Douglas Luiz) Conceicao, Koopmeiners, Mbangula (18' st Yildiz), Vlahovic (37' st Nico Gonzalez). In panchina Perin, Pinsoglio, Danilo, Adzic. Allenatore Thiago Motta.

Fiorentina (4-2-3-1) : De Gea, Dodò, Comuzzo, Ranieri, Parisi (30' st Gosens), Cataldi (20' st Mandragora), Adli (30' st Richardson), Colpani (30' st Ikone), Gudmundsson (14' st Beltran), Sottil, Kean. In panchina Terracciano, Martinelli, Pongracic, Moreno, Quarta, Kayode, Kouame). Allenatore Palladino.

Arbitro : Mariani.

Reti : nel pt 20' Thuram, 38' Kean; nel st 3' Thuram, 42' Sottil.

Note : angoli 7-2 per la Juventus; recupero 3' e 4'; ammoniti McKennie, Kalulu, Locatelli, Comuzzo, dalla panchina Palladino per proteste; spettatori 41.188.

Torino. La Juve pareggia ancora, la Fiorentina recupera per due volte: alla doppietta di Thuram rispondono prima l'ex Kean e poi Sottil all'87', il 2-2 - per i bianconeri l'undicesimo pareggio della stagione in campionato - fa felici i viola e lascia tanti rimpianti ai bianconeri nell'ultimo appuntamento del 2024. Thiago Motta riserva diverse sorprese di formazione, la più grossa è in attacco: Yildiz finisce in panchina, insieme a Conceicao e Koopmeiners a sostegno di Vlahovic c'è Mbangula. Palladino ripropone Gudmundsson dal 1'. A dare sostegno ai compagni per la trasferta in terra piemontese c'è anche Bove, protagonista nel pre-partita di un bell'abbraccio con Thiago Motta. Sugli spalti, invece, l'accoglienza dei tifosi viola a Vlahovic è da censura: dopo sei minuti, al tentativo di testa finito a lato da parte del serbo, si alzano cori di discriminazione contro l'attaccante: l'arbitro Mariani interrompe la gara per un paio di minuti e c'è l'annuncio dello speaker sul rischio sospensione.

La partita

I bianconeri che spingono sull'acceleratore e il vantaggio che arriva al 20', quando Thuram si infila nelle praterie lasciate dai viola e fulmina De Gea per il primo sigillo in Italia. L'episodio scuote la Fiorentina, la squadra viola inizia a farsi vedere dalle parti di Di Gregorio senza riuscire a concludere. Al 38', però, arriva il pareggio: Adli crossa in mezzo, Kalulu salta a vuoto e Kean segna proprio sotto la Sud, ma decide di non esultare e si prende gli applausi dei suoi ex tifosi. Nel finale c'è ancora tempo per un miracolo di De Gea sulla botta ravvicinata di Vlahovic e per un tentativo di Locatelli dalla distanza che esce di poco a lato alla destra di De Gea.

Ripresa

Si riparte con un ottimo approccio della Juve: Koopmeiners inventa, la scivolata di Cataldi favorisce Thuram che si gode la prima doppietta. Palladino toglie Gudmundsson e Cataldi per Beltran e Mandragora, Thiago risponde con Yildiz e Cambiaso per Mbangula e McKennie. I tentativi di Kean e Dodò non mettono paura a Di Gregorio, sul colpo di testa di Gatti De Gea deve respingere di pugno. Nel finale l'altro ex, Nico Gonzalez, appena entrato in campo colpisce l'esterno della rete . A 4' dalla fine, la Fiorentina la riprende: Cambiaso scivola e regala palla ai viola, l'azione passa da Kean e finisce con un sinistro potente di Sottil che batte Di Gregorio . De Gea mette il sigillo sul pari fermando Conceicao, per la Juve è l'undicesimo segno X.

