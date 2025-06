La Juventus all’esame del nuovo Real 

Miami. Un test e un’occasione per due. Stasera a Miami (ore 21, diretta Canale 5 e Dazn) Juventus e Real Madrid si ritrovano di fronte dopo quasi due anni: era l’agosto 2023 quando, sempre in Florida (Orlando), i bianconeri di Allegri si imposero 3-1 grazie a Kean, Weah e Vlahovic (più Vini Junior). Stavolta è più di un’amichevole estiva perché in palio ci sono i quarti del munifico Mondiale per Club, con tanti milioni e l’opportunità di incrociare una tra Monterrey e Dortmund in una sfida abbordabile.

Tudor è in bilico tra le ottime sensazioni delle goleade contro Al Ain e Wydad e il brusco risveglio nella sfida con il Manchester City (2-5). La stella di Yildiz (atteso dal duello tutto turco con Arda Guler) è quella che ha brillato di più, mentre Vlahovic si è fatto notare più per la volontà di restare senza rinnovare che per i gol (due in questa World Cup). Giocherà Kolo Muani, forse Conceicao, mentre Gatti e Rugani sono in ballottaggio in difesa.

Il nuovo allenatore del Real Madrid, Xabi Alonso, recupera Mbappè e ha l’imbarazzo della scelta. Probabilmente insisterà sulla difesa a tre (con l’ex Huijsen, Tchouaméni e Rudiger o Raul Asencio) con la quale ha spazzato via il Salisburgo. Arbitrerà il polacco Marciniak.

