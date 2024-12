La Juve vola, City nei guai 

Juventus 2

Manchester City 0

Juventus (4-2-3-1) : Di Gregorio, Savona, Gatti, Kalulu, Danilo, Locatelli, Thuram (24' st McKennie), Conceicao (24' st Weah), Koopmeiners, Yildiz (40' st Mbangula), Vlahovic (40' st Douglas Luiz). In panchina Perin, Pinsoglio, Adzic, Fagioli, Rouhi. All. Thiago Motta.

Manchester City (4-3-3) : Ederson, Walker, Dias, Gvardiol, Lewis, De Bruyne, Gundogan, Bernardo Silva, Doku (33' st Savinho), Haaland, Grealish (42' st Nunes). In panchina Ortega, Hudson, Kovacic, Foden, Wright, Simpson-Pusey, O'Reilly, McAtee, Wilson-Esbrand. All. Guardiola.

Arbitro : Turpin (Francia).

Reti : nel st 8' Vlahovic, 30' McKennie.

Note . Angoli: 6-2 per il M. City. Recupero: 1' e 2'. Ammoniti: Grealish, Di Gregorio, Silva. Spettatori: 40.890 (incasso non comunicato).

Torino. È la notte più bella di Thiago Motta alla Juve: la sua squadra batte 2-0 il Manchester City e si rilancia in classifica, riportandosi a due punti dalle magnifiche otto. Per Guardiola continua una crisi che sembra non voler finire, è la settima sconfitta nelle ultime dieci gare ufficiali.

La partita

Senza Cambiaso, Thiago Motta lancia Savona nel pacchetto arretrato, Yilidz si riprende un posto da titolare sulla trequarti insieme a Conçeicao e Koopmeiners alle spalle di Vlahovic. Guardiola è rimasto quasi senza difensori e conferma la fiducia al classe 2004 Lewis. Il City prende subito il dominio del gioco ma non preoccupa particolarmente i bianconeri, chiusi e compatti. La prima occasione è però della Juve: intorno al 20', Yildiz sfiora il palo alla sinistra di Ederson. Nel finale, è invece il City a creare l'occasione più importante di tutto il primo tempo: De Bruyne inventa, Haaland scappa alle spalle di Kalulu e prova uno scavetto, trovando una grande uscita di Di Gregorio. Sul capovolgimento di fronte, la Juve arriva fin dalle parti di Ederson, con il destro di Danilo troppo centrale.

I due allenatori scelgono di non fare cambi durante l'intervallo, al primo affondo arriva il vantaggio bianconero: è un'azione insistita, che parte da una girata di Gatti respinta, passa per un intervento incerto di Gvardiol e si conclude con un colpo di testa di Vlahovic sul quale Ederson è impacciato. Lo Stadium esplode, per il serbo è il quarto gol in cinque gare stagionali di Champions. La reazione del City è timida, i tentativi di Doku, Lewis e Bernardo Silva vengono respinti dal muro eretto davanti a Di Gregorio. Sul destro a giro di Gundogan, invece, c'è bisogno di un volo del portiere sotto l'incrocio per salvare l'1-0. Thiago Motta butta dentro Weah e McKennie, la scelta è ripagata dopo sei minuti: Danilo fa partire il contropiede, i due americani si trovano a meraviglia ed è il classe 1998 a raddoppiare. Guardiola non ha jolly da giocarsi dalla panchina e nel finale subentrano soltanto Savinho e Nunes, dalle parti di Di Gregorio non arrivano più pericoli. Dopo due minuti di recupero può esplodere la gioia bianconera: la Juve si riscatta e ritrova una vittoria attesa da un mese, la classifica di Champions torna a farsi interessante. Il Manchester City, invece, deve guardarsi alle spalle, e nella prossima a Parigi sarà una sorta di spareggio con un'altra big in difficoltà come il Psg.

