All’Allianz.
14 settembre 2025 alle 00:22

La Juve urla, Inter ko I bianconeri in rimonta la vincono solo al 91’ 

Juventus 4

Inter 3

Juventus (3-4-2-1) : Di Gre- gorio, Gatti (34' st Joao Mario), Bremer, Kelly, Kalulu, Locatel- li (28' st Cabal), K. Thuram, McKennie (34' st David), Koopmeiners (28' st Adzic, Yildiz, Vlahovic (28' st Openda). In panchina Perin, Pinsoglio, Kostic, Rugani. All. Tudor.

Inter (3-5-2) : Sommer, Akanji, Acerbi, Bastoni, Dumfries (32' st Darmian), Barella (19' st Zielinski), Calhanoglu (36' st Sucic), Mkhitaryan, Carlos Augusto (19' st Dimarco), M. Thuram, Lautaro (19' st Bonny). In panchina Di Gennaro, J. Martinez, De Vrij, L. Henrique, Frattesi, Diouf, Bisseck, Palacios, Esposito. All. Chivu.

Arbitro: Colombo di Como.

Reti: nel pt 14' Kelly, 30' Calhanoglu, 38' Yildiz; nel st 20' Calhanoglu, 31' M. Thuram, 38' K. Thuram, 46' Adzic.

TORINO. La Juve segue alla perfezione il motto “fine alla fine” e batte l'Inter in pieno recupero dopo un pazzo derby d'Italia: Adzic mette la firma finale sul 4-3 che regala la vetta ai bianconeri, a punteggio pieno dopo tre giornate. Per Chivu, invece, è il secondo stop di fila e i nerazzurri restano a quota tre. Tudor non recupera Conceicao e schiera titolare di Vlahovic, con l'inedita coppia di trequartisti Koopmeiners-Yildiz. Chivu lancia l'ultimo arrivato Akanji, piazzato nel terzetto insieme ad Acerbi e Bastoni a protezione di Sommer. A sinistra c’è Carlos Augusto e non Dimarco. E pure l'arbitro Colombo di Como ha gli occhi puntati addosso, perché per la prima volta in Serie A arriva la Refcam, una mini-telecamera che mostra il punto di vista del direttore di gara durante le azioni.

La partita

Il primo squillo è di Barella, che dopo tre minuti prova il destro al volo e sfiora il palo. La Juve, però, risponde subito e colpisce al secondo tentativo: i tiri di Kalulu e Vlahovic vengono respinti, ma dal corner seguente nasce il vantaggio sull'asse Locatelli-Bremer-Kelly, con l'inglese che trova la prima rete in bianconero. I nerazzurri non di disuniscono e rialzano la testa, il pareggio arriva al 30' con Calhanoglu che di sinistro colpisce dal limite dell'area e realizza l'1-1. La sfida sembra prendere binari favorevoli alla squadra di Chivu, ma 8 minuti dopo la Juve è di nuovo avanti: Yildiz riceve da Bremer, avanza, prende la mira e calcia, beffando Sommer nell'angolino basso.

La ripresa

I quasi 42mila dello Stadium apprezzano e accompagnano la squadra negli spogliatoi con applausi convinti. L'Inter non gira come vorrebbe Chivu che inserisce Dimarco, Zielinski e Bonny al posto di Carlos Augusto, Barella e uno spento Lautaro. Al 20’ Calhanoglu si inventa il nuovo pareggio con uno stop e tiro da applausi. Tudor lancia Adzic, Cabal e Openda, la sua Juve si distrae ancora e per la prima volta va sotto: angolo di Dimarco, Thuram svetta e batte Di Gregorio per la terza volta. È un derby d'Italia che non finisce mai, da una punizione di Yildiz è il Thuram bianconero a svettare più in alto di tutti per il 3-3, con papà Lilian che se la gode in tribuna. Sembra fatta, ma al primo dei 5’ di recupero Adzic si inventa il jolly dalla distanza e sorprende un incerto Sommer: è il 4-3 che fa esplodere lo Stadium e proietta la Juve in vetta.

RIPRODUZIONE RISERVATA

