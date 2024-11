La Juve trova un’Udinese affamata  

L'Udinese si lecca le ferite dopo la clamorosa sconfitta di Venezia, dove era in vantaggio per 2-0 e in totale controllo del match. Per affrontare la Juventus nell'anticipo di oggi (ore 18, Bluenergy stadium) nel quale si sfidano la squadra con il maggior numero di pareggi, 6, e quella friulana che invece ha impattato solo una gara delle 10 disputate, la prima a Bologna, Runjaic dovrebbe affidarsi nuovamente al tandem d'attacco Lucca-Iker Bravo, con Davis pronto a subentrare. Anche capitan Thauvin si candida per l'ultima mezz'ora. In difesa torna Kabasele per un Giannetti apparso fuori forma. Centrocampo confermato con Lovric, Karlstrom e Payero, ma Ekkelenkamp ha smaltito l'influenza.

Qui Juventus

«Dobbiamo fare meglio a livello collettivo, essere più compatti e aggressivi per lasciare meno spazio agli avversari»: il tecnico della Juventus, Thiago Motta, spiega come risolvere il problema dei tanti gol subiti nell'ultimo periodo. «Ognuno deve dare qualcosa in più, fare quel metro in più per non permettere agli altri di sentirsi comodi in campo». E sull'Udinese: «Stiamo bene, siamo concentrati sulla gara, serve una grande prestazione contro una squadra che in casa va molto bene», ha dichiarato l'allenatore bianconero.

