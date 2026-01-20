La Juve stringe per Mateta 

Dalle parole ai fatti per il Napoli di Conte che, vista l’emergenza infortuni, punta a trovare giocatori pronti da gettare subito nella mischia in campionato e Serie A. Resiste allora l’ipotesi Marcos Leonardo dell’Al-Hilal: la novità è che per il brasiliano classe 2003 si tratta anche senza uno scambio con Lucca.

L’attaccante italiano è invece a un passo dal Nottingham Forest in prestito, se darà l’ok finale. In uscita dal club campione d’Italia c’è anche Lang: la trattativa per il suo passaggio al Galatasaray ha subito un’accelerata decisiva portando le parti a un passo dalla fumata bianca sulla base di un prestito oneroso di circa 2-3 milioni, cui si aggiunge un diritto di riscatto fissato a 25 milioni.

Como

Molto attivo anche il Como, che sta lavorando su due fronti per rinforzare il reparto arretrato. Si pensa di bloccare già ora il 18enne Andres Cuenca, difensore classe 2007 del Barcellona per prenderlo in estate a parametro zero: è uno dei giovani più promettenti del calcio spagnolo, titolare nella Under 19 nonché prodotto della cantera del Barcellona. Prosegue anche la trattativa per il terzino sinistro Kaiki del Cruzeiro, terzino classe 2003 che vanta 60 presenze, 2 gol e 5 assist con il club brasiliano.

Giallorossi e bianconeri

Dopo l’arrivo di Malen e Robinho Vaz la Roma comincia a sfoltire la rosa: il giamaicano Bailey va via dopo nemmeno sei mesi di prestito per una prima parte di stagione ben al di sotto delle aspettative. L’attaccante è già partito per fare ritorno all’Aston Villa. La Juventus cerca un vice-Yildiz: a Spalletti piace Daniel Maldini e il giocatore sarebbe pronto al trasferimento, ma pare esserci distanza tra le idee di Juventus e Atalanta.

Inoltre i bianconeri tengono aperto il dialogo in vista dell’estate anche con Franck Kessié: il centrocampista ivoriano, in scadenza di contratto con l’Al Ahli, è uno dei nomi principali nella lista dei rinforzi per il centrocampo. Da capire quali saranno le sue pretese di ingaggio viste le cifre enormi percepite in Arabia.

Su Mateta è stato trovato l’accordo economico ma il Crystal Palace chiede 35-40 milioni per lasciare partire subito il francese.

Lazio e viola

La Lazio ha presentato al Verona un’offerta per Giovane: 10 milioni più il cartellino di Belahyane. Operazione in uscita per la Fiorentina: Dzeko è a un passo dall’addio avendo raggiunto un accordo verbale sia con lo Schalke 04 sia con il Paris Fc. L’attaccante bosniaco ha avuto il via libera dal club viola.

