La Juve stringe per Gonzalez e Conceicao 

Meno quattro al via della serie A, ma per supplire alle carenze degli organici delle squadre c’è tempo fino al 30 agosto. La Juventus cerca di strappare Koopmeiners all’Atalanta e ha l’accordo con l’agente di Kalulu per il trasferimento dal Milan. Le condizioni: prestito oneroso (3,5 milioni) con diritto di riscatto a 14 più 3 di bonus e 10 per cento sulla futura rivendita. Ora si attende il sì ai bianconeri del 24enne francese, che nel giro di due giorni farebbe le visite mediche. I bianconeri stringono anche per Nico Gonzalez della Fiorentina e Conceicao del Porto come esterni d’attacco, mentre devono piazzare il portiere Szczesny (che guadagna 6,5 milioni netti l’anno): il polacco in cambio dell’assenso all’addio dopo sette stagioni ha ottenuto di andare via a parametro zero e con una ricca buonuscita, così potrà scegliere tra Monza, Arabia o Stati Uniti.

La virata

Si muove anche il Napoli. Natan va verso il Betis, mentre i dirigenti del club sono a Londra per cercare di chiudere con il Chelsea per Lukaku. Si è invece fermata all’improvviso la trattativa per Brescianini del Frosinone, che aveva già fatto le visite mediche: i campani avrebbero cambiato le condizioni per l’obbligo di riscatto e la società ciociara si è rivolta all’Atalanta, con la quale si può chiudere con il prestito a due milioni più 10 di obbligo di riscatto. In vista nuove visite a Bergamo domani.

Dopo Immobile

La Lazio sarebbe sul punto di prendere Dia dalla Salernitana, protagonista due giorni fa dei 32esimi di Coppa Italia: ha segnato una doppietta contro lo Spezia. Sembra ormai destinato a prendere l’eredità di Immobile. Mentre venivano presentati gli acquisti Castrovilli, Dele-Bashiru, Tchaouna e Nuno Tavares, il ds biancoceleste Fabiani ha spiegato che l’accordo tra i club c’è (a 12 milioni, pare) e si sta parlando con i rappresentanti del giocatore: «In due giorni dentro o fuori».

Il Genoa

Il Genoa trattiene ancora Gudmundsson: serve prima un rimpiazzo, magari una punta. La Fiorentina sta a guardare, l’Inter non molla. Il Lecce conclude con la Salernitana per il centrocampista Coulibaly. In Serie B proprio i granata campani accolgono dallo Spezia sconfitto ai rigori Verde per sostituire il partente Dia. Il pubblico è stato chiave nella scelta, ha detto la punta.

RIPRODUZIONE RISERVATA