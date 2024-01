La Juve spegne le illusioni salernitane 

Juventus 6

Salernitana 1

Juventus (3-5-2) : Perin; Gatti, Rugani, Danilo; Cambiaso (38° st Kostic), Miretti (31' st Nonge), Locatelli, Rabiot, Iling-Junior (21' st Weah); Milik (31' st Vlahovic), Chiesa (21' st Yildiz). All. Allegri.

Salernitana (4-2-3-1) : Fiorillo; Daniliuc, Lovato, Bronn, Sambia; Maggiore (1' st Bradaric), Legowski (32' st Borrelli); Tchaouna (11' st Sfait), Botheim (11' st Simy), Stewart (1' st Gyom- ber); Ikwuemesi. All. Inzaghi.

Arbitro : Ghersini di Genova.

Reti : nel pt 2' Ikwuemesi, 12' Miretti, 35' Cambiaso; nel st 9' Rugani, 30' aut. Bronn, 43' Yildiz, 46' Weah.

Torino. Alla Juve serve un brivido per svegliarsi, ma poi dilaga e passa ai quarti di Coppa Italia, battendo 6-1 la Salernitana. Ikwuemesi la sblocca subito, illudendo la squadra di Pippo Inzaghi, i bianconeri ribaltano tutto con le reti di Miretti, Cambiaso e Rugani, l'autogol di Bronn, lo show di Yildiz, autore del pokerissimo e la “bomba” nel recupero di Weah. Sono sette i cambi di Allegri rispetto alla vittoria contro la Roma: Gatti, Danilo, Rabiot e Locatelli (che domenica sarà squalificato). Il tecnico aveva già annunciato Perin in porta, Rugani in difesa e Chiesa in attacco, poi sceglie la coppia Cambiaso-Iling per le corsie, Miretti come mezzala e Milik per il tandem offensivo. Inzaghi ha altre priorità e rispetto alla vittoria di Verona conferma soltanto Maggiore e Tchaouna. La sua Salernitana dura pochi minuti. Domenica, all'Arechi, la rivincita in campionato.

