La Juve “spaventa” il Real 

Real Madrid 1

Juventus 0

Real Madrid (4-3-3) : Courtois; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Fran García; Valverde (45' st Ceballos), Tchouaméni, Bellingham; Arda Güler (33' st Modric), Gonzalo Garcia (22' st Mbappe'), Vinicius. In panchina Lunin, Carvajal, Militao, Rodrygo, Lucas Vazquez, Brahim Diaz, Youssef Enriquez, Jacobo, Asencio, Chema, Victor Munoz, Mario Martin. All. Xabi Alonso

Juventus (3-4-2-1) : Di Gregorio; Kalulu, Rugani (41' st Gatti), Kelly (15' st Kostic); Alberto Costa, Locatelli (41' st McKennie), Thuram, Cambiaso; Conceiçao (15' st Nico Gonzalez) , Yildiz (25' st Koopmeiners); Kolo Muani. In panchina Pinsoglio, Daffara, Garofani, Bremer, Vlahovic, Adzic, Weah, Douglas Luiz, Rouhi, Mbangula. All. Tudor

Arbitro : Marciniak (Pol)

Reti : 9' st Gonzalo Garcia.

Miami. La Juve ci crede, ma non basta per far svanire i fantasmi della cinquina subita dal Manchester e soprattutto per ribaltare il pronostico. Il Real vince di misura, 1-0. E così, dopo l'Inter, anche i bianconeri salutato il mondiale per club uscendo agli ottavi. Nei primi 45 minuti i bianconeri mettono paura al Real Madrid, ma nel secondo tempo gli spagnoli fanno valere la loro superiore tecnica.

La partita

La Juve scende sul campo bagnato dalla pioggia Miami attenta e concentrata. Yildiz spadroneggia e prima innesca Kolo Muani, che spreca davanti a Courtois (al 7’ ), poi ci prova direttamente, sfiorando l'incrocio dalla distanza. Il Real è sornione, palleggia e prova da fuori: prima Valverde, poi Tchuoameni: Di Gregorio comincia dal francese un pomeriggio di superlavoro e si supera su Bellingham, ispirato da Valverde. Il “pajarito” ci prova da 40 metri che il portiere della Juve para. Le squadre rientrano dopo l'intervallo più “lunghe”. Dopo due svarioni della difesa (senza conseguenze) il Real prende in mano il pallino della partita. In tre minuti, dal 51' al 54', Di Gregorio para i tiri di Bellingham e di Hujsen da lontano, ma cade sul colpo di testa da due passi del “canterano” Gonzalo Garcia: 1-0. La Juve cambia, (Nico Gonzales e Kostic per Kelly e Conceiçao) ma i madrileni insieriscono Mbappè. Al 70' Tudor sostituisce uno stupito Yildiz con Koopmeiners, mentre Xabi Alonso può dare minuti alla leggenda Modric (per l’altro turco Guler). La partita comunque non cambia, Di Gregorio evita il tracollo, il Real non corre più rischi e attende Dortmund o Monterrey.

RIPRODUZIONE RISERVATA