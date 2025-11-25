La Juve si scongela in Europa 

Bodø Glimt 2

Juventus 3

Bodø Glimt (4-3-3) : Haikin, Sjovold, Bjortuft, Aleesami (16' st Moe), Bjorkan, Evjen (32' st Jorgensen), Berg, Fet, Maatta (16' st Auklend), Hogh (43' st Helmersen), Blomberg (32' st Hauge). In panchina Lund, Brondbo, Nielsen, Saltnes, Klynge, Riisnaes, Bassi. Allenatore Knutsen.

Juventus (3-4-2-1) : Perin, Kalulu, Kelly, Koopmeiners, McKennie, Locatelli, Miretti (23' st Thuram), Cambiaso (30' st Cabal), Conceicao (39' st Zhegrova), Adzic (1' st Yildiz), Openda (30' st David). In panchina Di Gregorio, Fuscaldo, Vlahovic, Kostic, Joao Mario, Rouhi. Allenatore Spalletti.

Arbitro : Makkelie (Olanda).

Reti : nel pt 27' Blomberg, nel st 3' Openda, 14' McKennie, 42' rig. Fet, 46' David.

I bianconeri trovano la prima vittoria in Champions ma a Bodø è stata una gara pazza finita 2-3. Prima sotto, poi la rimonta, infine l'incubo del pari all'86' e la nuova zampata di David, per Spalletti è un successo che raddrizza la corsa qualificazione. Protagonista indiscusso è Yildiz che entra e trascina i bianconeri, anche senza segnare.

Le reti

All'inizio ci pensa Conceiçao a provare a caricarsi la Juve sulle spalle. I bianconeri, però, calano ben presto mentre il Bodø Glimt sale di livello, il gol arriva da calcio piazzato: Berg mette in mezzo, Hogh allunga la traiettoria e sul secondo palo c'è Blomberg solo per la deviazione in rete. Sul volto di Spalletti la delusione e i 400 tifosi della Juve presenti all'Aspmyra Stadion accompagnano la squadra negli spogliatoi con cori d'invito a tirare fuori gli attributi.

Per la ripresa c'è Yildiz al posto di Adzic. E proprio il turco entra nell'azione del pari immediato: la sua conclusione a botta sicura viene rimpallata, il pallone schizza da Openda e il belga si sblocca finalmente. È un'altra Juve, Miretti realizza il raddoppio dopo una bella azione corale rifinita ancora da Yildiz ma la rete è cancellata da un fuorigioco di Openda. I bianconeri non si scoraggiano e continuano ad attaccare, il 10 bianconero inventa per Miretti e il suo traversone trova l'inserimento di McKennie per l'1-2. Il classe 2005 è scatenato, in due occasioni va vicino al tris ma viene murato dal portiere Haikin. Spalletti sceglie Thuram al posto di Miretti per aumentare muscoli e dinamismo per l'ultimo quarto di gara, il portiere del Bodø tiene in vita i suoi. Subentra anche Cabal, il colombiano la combina grossa: il suo intervento in area su Auklend è tanto scomposto quanto inutile, dal dischetto Fet non sbaglia e pareggia all '86'. La Juve rischia grosso anche al primo dei sei minuti di recupero, ma sulla ripartenza Yildiz è ancora decisivo nell'azione che porta al 2-3 finale di David.

