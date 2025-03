La Juve riparte dal Verona 

Juventus 2

Verona 0

Juventus (4-2-3-1) : Di Gregorio, Weah (16’ st Alberto), Gatti (25’ st Kalulu), Kelly, Cambiaso, Locatelli, Thuram, Yildiz (37’ st Mbangula), McKennie (16’ st Koopmeiners), Nico Gonzalez, Kolo Muani (37’ st Vlahovic). Allenatore Motta.

Verona (3-4-2-1) : Montipò, Dawidowicz (1’ st Ghilardi), Coppola, Valentini, Faraoni (1’ st Oyegoke), Duda, Niasse, Tchatchoua, Rocha Livramento (11’ st Bernede), Suslov (34’ st Kastanos), Sarr (41’ st Lambourde). Allenatore Zanetti (in panchina Bertolini).

Arbitro : Marchetti di Ostia Lido.

Reti : st 27’ Thuram, 45’ Koopmeiners.

Note : ammonito Kelly.

Torino. Diciassette occasioni, nove tiri nello specchio, un gol annullato, due gol buoni di Thuram e Koopmeiners nella ripresa. La Juventus travolta dalle polemiche per l’eliminazione in Champions e in Coppa Italia e attaccata dai tifosi (prima della gara sono comparsi gli striscioni “Cercasi uomini per questa maglia. Fino ad allora giocate in giallo” e “Voi tutti qua di passaggio, noi la storia del calcio”), riparte in campionato dove, battendo 2-0 il Verona, centra il quinto successo di fila in Serie A. Lo fa creando una gran mole di gioco che ha portato meno frutti di quanto avrebbe dovuto, ma si è rivista un’idea di gioco (seppure spesso macchinosa e complicata, con troppi passaggi anche quando si poteva concludere). E il raddoppio è arrivato grazie all’uomo da 60 milioni di euro strappato all’Atalanta e sinora tra i più negativi in stagione. Ora i bianconeri sono quarti (sorpassata la Lazio) e a -6 dall’Inter. E domenica a Torino c’è l’Atalanta, terza. I veneti restano a quota 26, un punto sopra il Cagliari.

La gara

Non una partita semplice per la Juve, nonostante abbia corso pochi rischi (un fantastico gol al volo annullato a Suslov per fuorigioco) con un Verona che, chiuso nella tre quarti, si è affidato solo al contropiede. Proprio la strategia difensiva degli ospiti ha complicato la trama dei bianconeri, comunque capaci di attaccare per tutti i 90’. Solo nei primi 45’ hanno avuto occasioni Thuram, Gatti due volte, Gonzalez e Kelly, tutte larghe o alte. Poi quelle nello specchio di Locatelli, McKennie (compresa la rete annullata) e Yildiz, sino al gran gol di Suslov al volo da 25 metri ma in fuorigioco. Nella ripresa ancora i bianconeri in pressione e i tiri in sequenza tra il 50’ e il 61’ di Kolo Muani (due volte), Waeh, Yildiz (due volte), Gonzalez, Alberto Costa. Poi la rete di Thuram al 72’, un sinistro al volo da centro area, e il raddoppio di Koopmeiners al 90’, un rasoterra dal vertice destro dell’area.

Allenatore

Soddisfatto Thiago Motta. «Abbiamo fatto molto bene, creato tanto. Ci è mancato il gol nel primo tempo, era importante segnare perché poi l’avversario lascia spazi. I ragazzi hanno carattere e voglia, giocano al calcio. Scudetto? Mi concentro sulla partita, sono tre punti importanti e ora pensiamo all’Atalanta, squadra forte. Koopmeiners? Per noi è importante, può ricoprire tanti ruoli, ha qualità fisica e tecnica. Se lo merita».

