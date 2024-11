La Juve riparte da Udine 

Udinese 0

Juventus 2

Udinese (3-5-2) : Okoye; Kabasele (1’ st Ebosse), Bijol, Giannetti; Ehizibue (43’ st Rui Modesto), Lovric (1’ st Zarraga), Karlstrom, Payero, Zemura (22’ st Kamara); Thauvin (22’ st Lucca), Davis. Allenatore Runjaic.

Juventus (4-2-3-1) : Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso (35’ st Cabal); Locatelli (35’ st Danilo), Thuram (25’ st McKennie); Weah (43’ st Mbangula), Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic (25’ st Conceicao). Allenatore Thiago Motta.

Arbitro : Abisso di Palermo.

Reti : pt 19’ Okoye (autorete), 38’ Savona.

Note : ammoniti Gatti, Davis, Locatelli, Bijol per gioco falloso.

Udine. L’aria della Champions fa bene alla Juventus, che in vista del match di martedì in Francia con il Lilla torna a vincere in Serie A a scapito di un’Udinese al secondo ko di fila. I bianconeri riconquistano i tre punti dopo gli ultimi due pareggi e trascorrono la notte al secondo posto (in compagnia dell’Inter) in attesa delle gare di oggi e domani. I bianconeri ritrovano difesa e successo e ringraziano il portiere Okoye, responsabile della prima rete (un autogol), e il difensore Savona, pupillo del tecnico Motta e autore del raddoppio: le uniche due vere occasioni del primo tempo. Tra i titolare l’allenatore italo-brasiliano schiera sette ragazzi della generazione Z, il più vecchio è il portiere Di Gregorio con i suoi 27 anni. I padroni di casa invece sono rimasti con la testa al primo tempo di Venezia: entrano in campo molli.

Runjaic propone Thauvin a sostegno di Davis dirottando Lucca in panchina. Tra gli ospiti torna Koopmeiners alle spalle di Vlahovic assieme a Yildiz e a Weah. La prima occasione è per Thuram che al 7’ dal dischetto spara alle stelle. La Juve tiene palla per i primi 20’ minuti sino al vantaggio: il diagonale di Thuram centra il palo, colpisce la schiena di Okoye ed entra. Dopo 1’ Di Gregorio nega il pareggio a Davis (conclusione da pochi passi). Al 38’ il raddoppio: Thauvin sbaglia uno stop a centrocampo e apre il contropiede di Yildiz che calcia e colpisce il palo, sulla respinta Savona.

Nella ripresa tanti cambi per l’Udinese, che segna al 7’ con Davis su un pasticcio di Gatti e Di Gregorio, ma Abisso vede una spinta del centravanti inglese e annulla. Anche Thiago Motta ricorre alla panchina, sostituendo anche Vlahovic. Lucca al 38’ centra la traversa, poi al 45’ Koopmeneirs in contropiede tira addosso al portiere. Finisce lì.

