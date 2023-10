La Juve può regalarsi una notte da capolista 

La Juventus può andare in vetta in solitaria per una notte, basterà battere l'Hellas Verona in uno dei tre anticipi in programma oggi, alle 20.45 all'Allianz Stadium, per scavalcare momentaneamente Inter e Milan. E dalle parti della Continassa sta cominciando a insediarsi la parola scudetto. «Non la ricacciamo indietro, ma dobbiamo essere realisti», ha voluto subito puntualizzare Massimiliano Allegri, «e noi lavoriamo per costruire il futuro della Juve: lo dobbiamo fare lavorando quotidianamente, il nostro obiettivo rimane entrare tra le prime quattro per disputare la Champions dell'anno prossimo».

La Vecchia Signora

Dall'infermeria intanto sono arrivate buone notizie: «Chiesa è rientrato dopo praticamente tre settimane di non allenamento e ha lavorato bene, mentre Vlahovic era già più avanti di Federico» il punto sulla coppia d'attacco, anche se è ancora prematuro e rischioso schierare l'azzurro dal primo minuto. Il serbo partirà titolare, al suo fianco rimane aperto il ballottaggio tra Milik, che in passato ha dimostrato di intendersi molto bene con Vlahovic, e Kean, il quale ha superato l'esame contro il Milan e spera in una conferma. In difesa la coperta rimane corta, ma Allegri ha scoperto Huijsen a San Siro e lo tiene in caldo per eventuali rotazioni tra Gatti, Bremer e Rugani.

Le altre partite

Sempre oggi, sono in programma Sassuolo-Bologna alle 15 e Lecce-Torino alle 18. Quattro squadre che hanno avuto un buon avvio di stagione e vogliono fare ora il salto di qualità in classifica.

