La Juve parte male: 0-3 oggi Las Palmas-Inter 

L'era Thiago Motta alla Juventus parte con una sonora sconfitta: il tecnico italo-brasiliano fa l'esordio in amichevole e i bianconeri perdono 3-0 contro il Norimberga, formazione della seconda serie tedesca. Prestazione negativa per la squadra, che ha ancora tanto lavoro da fare con il nuovo allenatore. Durante la ripresa, da segnalare anche un rigore sbagliato da Vlahovic. La Juve chiude così il ritiro in Germania ed è pronta a tornare in città, alla Continassa: il prossimo appuntamento sarà il 3 agosto a Pescara contro i francesi del Brest. Non ha giocato Solè, in procinto di trasferirsi alla Roma.

Oggi tocca all'Inter, che inizia ad accelerare verso la ripartenza del campionato. Dopo le sfide con Lugano e Pergolettese, i nerazzurri sono attesi (Cesena, 19.30) dal primo test davvero probante con gli spagnoli del Las Palmas, che militano nella Liga spagnola. Simone Inzaghi così cercherà le prime risposte anche dai nuovi arrivati, tra Martinez in porta, Zielinski a centrocampo e Taremi in attacco, pur avendo a disposizione ancora una rosa ridotta visto che mancano molti tra i giocatori che sono stati impegnati nelle ultime settimane con le rispettive nazionali. Mercoledì scorso, Inzaghi ha riabbracciato i cinque italiani (Barella, Bastoni, Darmian, Dimarco e Frattesi) che hanno disputato l'ultimo Europeo con la maglia azzurra, anche se andrà valutata l'ipotesi di vederli subito in campo già oggi con pochi giorni di preparazione alle spalle.

RIPRODUZIONE RISERVATA