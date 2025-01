La Juve pareggia anche il derby 

Torino 1

Juventus 1

Torino (4-2-3-1) : Milinkovic-Savic, Vojvoda, Maripan, Coco, Sosa (46' st Walukiewicz), Ricci, Linetty (27' st Tameze), Lazaro (46' st Njie), Vlasic, Karamoh (17' st Pedersen), Adams (46' st Sanabria). In panchina Paleari, Donnarumma, Masina, Dembele, Perciun, Dalla Vecchia. Allenatore Vanoli.

Juventus (4-2-3-1) : Di Gregorio, Savona (26' st Cambiaso), Kalulu, Gatti, McKennie, Douglas Luiz, Thuram, Yildiz, Koopmeiners, Mbangula (32' st Weah), Gonzalez. In panchina Perin, Pinsoglio, Adzic, Fagioli, Rouhi. Allenatore Thiago Motta.

Arbitro : Fabbri di Ravenna.

Reti : nel pt 8' Yildiz, 46' Vlasic.

Torino. Il derby di Torino si chiude in pareggio, nella stracittadina succede tutto nel primo tempo: Yildiz apre subito le marcature, Vlasic risponde nel recupero. Tra granata e bianconeri è una sfida combattuta e anche a nervi tesi, con i due allenatori Vanoli e Thiago Motta che si spintonano a bordocampo a inizio ripresa e vengono espulsi. Al 94', al triplice fischio, sorride di più il Toro, mentre la Juve viene contestata dallo spicchio ospiti.

Il macth

È una stracittadina che comincia tra le tensioni, in campo e fuori: il pullman bianconero e una macchina delle forze dell'ordine in borghese vengono danneggiati dal lancio di oggetti all'arrivo allo stadio, dopo appena due minuti ci sono già scintille accese da Vojvoda e McKennie che coinvolgono anche le panchine. La Juve tiene il pallino del gioco e all'8’ è già in vantaggio con Yildiz che sorprende Milinkovic-Savic sul primo palo dopo una serpentina tra tre granata. I ragazzi di Vanoli patiscono il contraccolpo, quelli di Thiago Motta continuano ad attaccare e Nico Gonzalez trova il raddoppio, ma è annullato per fuorigioco. Nella seconda parte, invece, i bianconeri abbassano i ritmi, i granata cominciano ad affacciarsi nella metà campo avversaria e al primo dei due minuti di recupero pareggiano il derby: Vlasic controlla e calcia di sinistro, Di Gregorio è battuto e il Grande Torino esplode.

La ripresa

Anche l'inizio di ripresa è ad alta tensione, Vanoli e Thiago Motta vengono a contatto a bordocampo e l'arbitro Fabbri decide di estrarre il cartellino rosso per entrambi. I vice Godinho e Hugeux fanno i primi cambi, nel Toro entrano Pedersen e Tameze e la Juve risponde con Weah e Cambiaso. I bianconeri sono più pericolosi, Milinkovic-Savic riscatta l'errore dello 0-1 con una respinta su Koopmeiners (scelto come capitano) e soprattutto con un balzo su Nico Gonzalez. Nel finale, invece, è il Toro a cercare il colpaccio, i granata chiudono con ben nove calci d'angolo (a uno) senza però riuscire a spaventare Di Gregorio. Il derby della Mole si chiude sull'1-1, una delle stracittadine più combattute del recente passato: Ricci e compagni si prendono gli applausi della propria tifoseria, i bianconeri invece vengono invitati a tirare fuori gli attributi. Il punto, infatti, fa più felice il Toro della Juve, che ora rischia di perdere ulteriore terreno dalla zona Champions e colleziona il 12esimo pareggio in 19 giornate.

