La Juve non sa vincere, Tudor a rischio 

Lazio 1

Juventus 0

Lazio (4-3-3) : Provedel 6.5; Lazzari 6 (55’ Pellegrini 6), Gila 6, Romagnoli 6, Marusic 5.5; Guendouzi 6, Cataldi 6.5, Basic 7 (68’ Vecino 6); Isaksen 7 (83’ Pedro 6), Dia 6 (83’ Noslin sv), Zaccagni 6.5. In panchina: Mandas, Furlanetto, Hysaj, Provstgaard, Patric, Belahyane. Allenatore Sarri 6.5.

Juventus (3-5-2) : Perin 5,5; Kalulu 6,5, Gatti 5.5 (86’ Joao Mario sv), Kelly 5.5; Conceicao 6.5, Koopmeiners 5.5 (66’ Thuram 6), Locatelli 5, McKennie 5.5 (78’ Openda sv), Cambiaso 5.5 (46’ Yildiz 5.5); David 4.5 (66’ Kostic 5.5), Vlahovic 5.5. In panchina: Di Gregorio, Fuscaldo, Rugani, Felipe, Miretti, Zhegrova, Adzic. Allenatore Tudor 5.

Arbitro : Colombo di Como.

Rete : nel pt 9’ Basic.

Note : ammoniti Koopmeiners, Lazzari, Locatelli. McKennie, Kelly, Guendouzi per gioco falloso. Angoli: 5 a 2 per la Juventus. Recupero: 1’ e 5’.

Roma. La Lazio torna a volare, la Juventus - in astinenza di vittorie da 8 partite - scivola in una crisi sempre più profonda, con Tudor di nuovo sul banco degli imputati bianconeri. È questo il verdetto dell’Olimpico con la squadra di Sarri a battere quella di Tudor grazie alla rete di Basic, l’imprescindibile che nel momento di crisi si rivela l’uomo in più biancoceleste. E che condanna i bianconeri a interrogarsi sul destino del tecnico e su una classifica che vede ora la squadra bianconera all’ottavo posto, fuori dalle coppe e con 0 reti segnate nelle ultime quattro gare giocate di cui tre perse.

Sarri non sorprende confermando il tridente offensivo composto da Isaksen, Dia e Zaccagni mentre Tudor- che torna all’Olimpico da ex - sceglie Vlahovic e David a reggere il peso dell’attacco e Yildiz va in panchina. Solito quarto d’ora di cori contro il presidente Lotito, ma è il campo a regalare emozioni: l’errore di David, che sbaglia l’appoggio di testa e regala palla agli avversari sulla trequarti, è da matita rossa, la palla finisce a Cataldi che serve subito Basic, bravo a scaricare con il sinistro alle spalle di Perin per il vantaggio laziale. La Juventus, colpita a freddo, fa fatica a trovare azioni pericolose, poi piano piano i bianconeri alzano il baricentro e vanno al tiro con David, poi con Vlahovic che, su cross di Conceicao, non trova la deviazione.

La ripresa inizia con la mossa di Tudor: fuori Cambiaso, dentro Yildiz. E la Juventus che attacca a testa basta prima con Vlahovic che colpisce la traversa, ma in fuorigioco, poi con il destro di Locatelli dal limite parato a terra da Provedel. La partita si accende, Locatelli si rende protagonista di un fallo su Isaksen che scalda gli animi, subito dopo McKennie trattiene Lazzari. Protesta anche la Juve per un intervento di Gila su Conceicao in area, ma Colombo lascia giocare senza neanche andare al monitor. La partita vive di fiammate, e in contropiede Isaksen avrebbe l’occasione per chiuderla ma il sinistro a giro si perde a lato. L’ultima speranza si spegne sul colpo di testa di Thuram che finisce tra le braccia di Provedel condannando la Juventus all’ottava gara senza vittoria.

