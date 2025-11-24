La Juve nel gelo della Norvegia «Sarà difficile» 

La Juventus è al primo snodo della stagione: per non rendere ancora più complicato un percorso in Champions League già in salita, oggi deve necessariamente tornare con i tre punti dalla trasferta in Norvegia contro il Bodo Glimt.

Le condizioni

Sarà una sfida piena di insidie, legate all’avversario e anche alle condizioni atmosferiche che i bianconeri troveranno al circolo polare artico: a Bodo ha vinto il Monaco ma ha pareggiato il Tottenham. Al calcio d’inizio, fissato alle 21, sono previste piogge e più dell’80 per cento di umidità unito al gelo. «Ho detto ai miei giocatori che sarà più dura di quel che pensano, è diverso respirare un’aria così fredda e con il vento che non ti fa tenere gli occhi aperti», spiega Luciano Spalletti, che ha fatto cinque stagioni sulla panchina dello Zenit San Pietroburgo («ho anche fatto una figlia lì», ricorda sul periodo tra il 2009 e il 2014) e che di gelo se ne intende, «ma questo è ciò che avremo davanti e dovremo saperci adattare».

Il campo

Poi c’è anche l’incognita del campo sintetico: «Ci disturba perché è una difficoltà in più per i rimbalzi, sicuramente pagheremo qualcosa», ammette il tecnico, «ma affronteremo anche questo: è capitato già in passato di doverci adattare alle difficoltà e poi, dopo averle affrontate, abbiamo trovato delle soddisfazioni». Intanto la difesa continua a perdere i pezzi: dopo Rugani, già indisponibile a Firenze, si è fermato Gatti per una forma influenzale. Così le scelte del tecnico nel pacchetto arretrato sono praticamente obbligate, con il terzetto Kalulu-Kelly-Koopmeiners che proteggerà la porta di Di Gregorio come al Franchi contro i viola.

Yildiz fuori

Nelle altre zone di campo c’è più scelta: Conceicao aspetta di capire con chi giocherà sulla trequarti. «Dovrò cambiare qualcosa sicuramente, David e Openda hanno la voglia di partecipare per far vedere le proprie qualità», dice il tecnico sul ballottaggio offensivo, con Vlahovic che dovrebbe cominciare dalla panchina. E Yildiz? «Non si può andare sempre al massimo, a volte ci sono delle necessità che ti tengono fuori», le parole che lasciano immaginare un possibile turno di riposo per il turco. Sulla fascia ci sarà ancora Cambiaso: «Il nostro margine d’errore è prossimo allo zero, non possiamo sbagliare e dobbiamo vincere e fare punti», l’appello del classe 2000. Il laterale svela anche un curioso retroscena su un suo compagno in Nazionale: «Ho parlato con Vicario», oggi portiere del Tottenham, passato dall’Aspmyra Stadion di Bodo poco meno di due mesi fa, «e sappiamo che sarà diverso dal solito: oltre alle condizioni climatiche dovremo adattarci e farci trovare pronti al campo sintetico. Non gioco su un terreno così da quando avevo 17 anni, dovremo compensare».

