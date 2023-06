La Juve insiste per Zaniolo Sirene inglesi per Tonali 

La Juventus in pressing su Nicolò Zaniolo. Il trequartista non ha chiuso la porta al ritorno in Italia e per questo la società bianconera resta una pista molto calda. Ieri sarebbe andato in scena un summit con esito positivo a Milano: il Galatasaray, proprietario del cartellino, sta facendo muro perché non accetta contropartite tecniche, ma l'interesse bianconero è ora chiaro e deciso. Su Zaniolo però non c'è solo la Juventus. Negli ultimi giorni si è registrato un sondaggio da parte anche dell'Aston Villa. Anche il Milan, che sta trovando difficoltà nella corsa a Samuel Chukwueze del Villarreal, è sul giocatore. Più defilata la Fiorentina, che sarebbe, però, disposta a un maxi investimento per assicurarsi il talento toscano.

Nel mirino

Chi può tornare e chi può ripartire. Non solo Barella: in Inghilterra sono tutti pazzi anche per Tonali. In prima linea ancora una volta il Newcastle, che potrebbe presentare a breve un’offerta attorno ai 50-60 milioni di euro. Una cifra non indifferente, che permetterebbe al Milan di ricostruire qualche “pezzo” della squadra in questa sessione di calciomercato. A questo punto diventa fondamentale la volontà dello stesso Tonali. I rossoneri sono sicuramente un club più prestigioso, ma in Premier League guadagnerebbe circa 8 milioni di euro annui e approderebbe in una squadra ricchissima e in grande crescita, nonostante sul campo non abbia ancora dimostrato di essere tra le top in Europa. Sempre in Premier League, potrebbe finire Frattesi, oggetto dei desideri dell’Inter.

