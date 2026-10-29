La Juve in ritiro sino al Napoli 

Torino . La Juventus va in ritiro e inizia a valutare le prossime mosse, dopo la crisi di risultati e la pessima prestazione di mercoledì contro il Genoa. Ieri mattina alla Continassa è andato in scena un confronto tra i giocatori e Giovanni Carnevali, con l’ad e dg che ha tenuto a rapporto i bianconeri reduci dalla brutta sconfitta di Marassi. La richiesta è chiara, serve un cambio di rotta immediato con Luciano Spalletti alla guida. Inoltre, su decisione dell’allenatore condivisa con la società, Bremer e compagni resteranno in ritiro nel proprio centro sportivo da stasera fino all’appuntamento di domenica alle 20.45 allo Stadium contro il Napoli del grande ex Massimiliano Allegri (che non sarà in panchina perché ancora squalificato). Intanto, i tifosi della Juve continuano a sognare il ritorno di Antonio Conte, anche se per ora la dirigenza mantiene la fiducia nei confronti di Spalletti e spera che il tecnico di Certaldo sia in grado di invertire la rotta, con i bianconeri al momento ottavi e già a -11 da Inter e Lazio.

RIPRODUZIONE RISERVATA