La Juve in fila per Zirkzee 

Alla Juventus si lavora per entrare tra le pretendenti dell'olandese Zirkzee in uscita dal Manchester United, che però non è disposto ad accettare la formula del prestito avendo necessità di fare cassa per arrivare a Gyokeres. Il pacchetto in uscita comprende anche un altro attaccante, Rashford, proprio non visto dal tecnico portoghese. L'alternativa a Zirkzee per rinforzare l'attacco juventino sarebbe Kolo Muani, a sua volta messo in disparte dal Psg. Il francese, secondo alcune voci, interesserebbe anche al Milan, sempre sulle tracce di una spalla per Morata e Abraham, ma intanto sul fronte rossonero pare al momento tramontata l'ipotesi di una rapida partenza di Tomori, che Sergio Conceicao vuole testare a fondo prima di liberarsene.

La squadra di Antonio Conte è poi sulle tracce del centrocampista dell'Empoli Jacopo Fazzini, che D'Aversa ha deciso di non convocare per la partita col Venezia.

Lo stesso capita alla Roma a Lorenzo Pellegrini, che Ranieri non schiererà nel derby. Il capitano giallorosso interessa al Napoli mentre nella Capitale gradirebbe trasferirsi dall'Inter Davide Frattesi.

