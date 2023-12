La Juve ha fame, il Napoli è vivo 

La notte di Juventus-Napoli. Una classica, la sfida più sentita sotto il Vesuvio. Due toscani, Allegri e Mazzarri, sono i padroni delle panchine. La Juve non può farsi sfuggire l’occasione, il Napoli sogna il colpo.

Qui Juventus

«Contro il Napoli sarà uno scontro diretto, poi ne avremo un altro con la Roma e tre trasferte - dice Max Allegri analizzando il calendario - ma in ogni caso la stagione è lunga e l'importante è mantenere sempre l'equilibrio: i miei ragazzi hanno valori importanti, vogliamo raggiungere grandi cose». Si parte dallo Stadium e dall'anticipo nel giorno dell'Immacolata contro i campioni d'Italia, che nonostante le difficoltà hanno pur sempre il tricolore sul petto: «Le annate passano, ma sono sempre gli stessi tranne Kim - spiega Allegri sui partenopei - l'anno scorso prendemmo una brutta batosta con cinque gol e Locatelli che sul 3-1 era mezzo moribondo in campo, ora vogliamo fare un altro passetto». Sull'altra panchina ci sarà Walter Mazzarri: «Sarà bello ritrovarsi dopo tanti anni - spiega il tecnico della Juventus a proposito del collega nato a San Vincenzo, a 60 chilometri dalla sua Livorno - e sarà uno scontro tra due squadre che si giocano i primi quattro posti». L'infermeria della Continassa si è praticamente svuotata: «Siamo in buon momento fisico e mentale e l'unico indisponibile sarà Weah». E così Allegri ha tante alternative in ogni reparto, a partire dalla difesa che ha ritrovato i due brasiliani: "Danilo e Alex Sandro ci saranno, adesso devo decidere chi schierare - il dubbio della vigilia sul terzo centrale da affiancare a Bremer e Gatti - e magari spezzerò la partita tra loro due". Cambiaso giocherà ancora a destra, a sinistra ci sarà Kostic, in mezzo verrà riproposto Locatelli con McKennie e Rabiot. In attacco, invece, si va verso la conferma del tandem Chiesa-Vlahovic, anche se il serbo deve farsi perdonare l'errore dal dischetto commesso a Monza: «Anche lui sta bene, i rigori li sbaglia soltanto chi li tira», la filosofia di Allegri per difendere il suo bomber.

Qui Napoli

Niente spazio alle polemiche e massima concentrazione per capire se i mali della squadra dipendano da una componente psicologica, oltre che da quella fisica. Così Walter Mazzarri vive la vigilia della sfida alla Juventus nell'anticipo all'Allianz Stadium. Con l'Inter, nonostante la chiara sconfitta e i tre gol di scarto, si sono visti progressi, soprattutto nel primo tempo giocato alla pari e anzi meglio dell'attuale capolista del campionato. «Pensiamo una partita alla volta. Dobbiamo essere più concreti». Kvaratskhelia: il georgiano, da quando Mazzarri è in panchina, si sposta più spesso al centro per eludere i raddoppi. «Con Kvara provo a fare qualcosa per non tenerlo sempre sotto la pressione asfissiante degli avversari e una delle soluzioni è che ogni tanto si sposti al centro». Fino a ora è mancato l'apporto di Lindstrom. «Solo due giorni fa - conclude Mazzarri - sono riuscito a guardare dei filmati di quando giocava in Germania. Bisogna capire dove è più idoneo per rendere».

