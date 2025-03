La Juve ha deciso: avanti con Motta 

Per Thiago Motta e la sua Juventus è stata un'altra notte da incubo, la seconda di fila. Ai quattro gol subiti dall'Atalanta bisogna aggiungere i tre di Firenze, che vuol dire sette in 180 minuti: numeri del genere non si vedevano dal 2011, quando sulla panchina bianconera sedeva Gigi Delneri. Ed è sempre da quell'annata, la 2010/2011, che la squadra non collezionava così pochi punti dopo 29 giornate: all'epoca erano appena 42, oggi Motta ne ha 10 più, ma comunque 4 in meno rispetto all'Allegri del 2021/2022, il tris che completa il podio degli orrori negli ultimi 14 anni.

Il direttore tecnico Cristiano Giuntoli, intanto, gli ha rinnovato la fiducia a più riprese. Lo ha fatto direttamente dal Franchi di Firenze dopo la seconda batosta consecutiva, lo ha ribadito ieri in privato durante un pranzo faccia a faccia nel quartier generale bianconero, lontano da occhi indiscreti. Già, perché nel day after il dirigente si è incontrato con l'ad Maurizio Scanavino e lo stesso Motta per una lunga analisi su tutto ciò che non sta funzionando. Se il campionato finisse oggi, la squadra sarebbe addirittura fuori dalla zona Champions, scavalcata proprio nell'ultimo week-end di serie A dal Bologna, quasi a rendere ancora più amara la beffa per il tecnico ex rossoblù.

La frustata

E proprio il quarto posto è l'obiettivo minimo e insindacabile da parte della società, sia per questioni sportive ma anche e soprattutto economiche. Così, il tecnico e i due dirigenti si sono riuniti per capire come far ripartire la Juve, dopo questo fallimento. Ed è esattamente questo l'aspetto che contesta una bandiera come Alessandro Del Piero: «Il segnale più grave è che non c'è stata una reazione, in campo ma anche in panchina e nella dirigenza non c'è nessuno che possa essere totalmente sereno e dire di aver dato tutto - ha spiegato l'ex capitano bianconero su Sky - e non può mancare una reazione quando sei preso a cazzotti: questo non rispecchia lo spirito Juve». Per non parlare delle critiche e anche degli insulti via social di una piazza che sta raggiungendo il limite della sopportazione, non solo nei confronti di Thiago Motta ma anche della dirigenza. Spopola l'hashtag MottaOut, viene contestata la scelta di Giuntoli di confermare il tecnico, c'è anche chi “perdona” Allegri e lo vorrebbe nuovamente in sella. L'appuntamento di sabato 29 marzo contro il Genoa allo Stadium appare lontanissimo, ma la tensione comincia già a salire nel quartier generale bianconero. Anche perché quella sarà davvero una sfida senza appello per tutti, alla Juve.

