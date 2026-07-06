La Juve fa la spesa a Parma: Pellegrino e Suzuki 

«Il Napoli ha ben 47 calciatori e ne deve piazzare almeno 25 prima di iniziare a parlare». Nel giorno della presentazione di Massimiliano Allegri come nuovo tecnico, il patron Aurelio De Laurentiis chiude il mercato in ingresso dei partenopei e apre a quello in uscita, con molti giocatori che sono da tempo nel mirino degli altri club.

Si allontana ancora di più, quindi, Mario Gila: il centrale ha già un accordo con il Milan, che sarebbe pronto ad offrire alla Lazio 25 milioni di euro più bonus. La richiesta però è di 30 milioni in quanto il 50% della vendita dello spagnolo, andranno, a causa di un precedente accordo, nelle casse del Real Madrid. Lo stesso percorso, dai biancocelesti ai rossoneri, potrebbe farlo anche il terzino classe 2008 Lorenzo Calvani.

Primo colpo

L’Inter potrebbe a breve raggiungere un accordo con l’Union Saint-Gilloise per Anan Khalaili: presentata una proposta da 20 milioni di euro, il club belga ne vorrebbe 30 ma c’è fiducia che dopo un primo rilancio possa arrivare il via libera. Sul laterale israeliano ci sarebbe anche il Como, che contende ai nerazzurri anche il difensore del Chelsea Trevoh Chalobah. Intanto un ex Inter, Marcelo Brozovic, potrebbe tornare in Serie A: si è appena svincolato dall’Al-Nassr.

L’Udinese ha ufficializzato il primo acquisto della stagione: in Friuli arriva dal Watford, altro club del gruppo Pozzo, il georgiano Giorgi Chakvetadze. Il centrocampista offensivo si lega ai bianconeri fino al 2030. Ancora in stallo la trattativa con gli agenti di Nicolò Zaniolo, appena riscattato per 10 milioni, che vorrebbero far salire l’ingaggio a 2 milioni di euro a stagione. All’uscio Inter e Juventus. I bianconeri, in attesa di definire un accordo con il Psg per Randal Kolo Muani, hanno chiesto informazioni al Parma per Mateo Pellegrino: l’argentino, autore di 12 reti la scorsa stagione, è valutato 25 milioni di euro. Dai ducali piace anche il portiere Zion Suzuki.

Le operazioni

Il Venezia ha tolto dal mercato Andrea Adorante: il 25enne attaccante lo scorso anno ha realizzato 17 reti in Serie B, ottenendo anche il premio di miglior giocatore della categoria. Categoria dove rimarrà, invece, il centrocampista brasiliano Hernani che lascia il Monza e raggiunge il Palermo. Un’altra neopromossa, il Frosinone, ha raggiunto un accordo con il Bologna per la permanenza in giallazzurro dell’attaccante Antonio Raimondo. Per la Fiorentina in dirittura d’arrivo l’acquisto del difensore centrale Radu Dragusin (Tottenham, ex Genoa) ed è sfida al Paris Fc per l’Under 21 azzurro Luca Koleosho (Burnley).

Dall’estero, invece, è arrivata ieri l’ufficialità per il passaggio (record assoluto per un italiano) di Sandro Tonali per 116 milioni di euro dal Newcastle al Tottenham. Il centrocampista della Nazionale lavorerà alle dipendenze del tecnico Roberto De Zerbi. Lascia l’Italia un altro giovane talento: Alessandro Longoni, 18enne portiere cresciuto nelle giovanili del Milan ha firmato un contratto fino al 2031 con il Psg.

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