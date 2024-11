La Juve domina ma con il Lille finisce in parità 

Lille 1

Juventus 1

Lille (4-4-2) : Chevalier, Mandi, Diakité, Alexsandro, Gudmundsson (36’ st Bakker), Zhegrova, André, Bouaddi, Sahraoui (42’ st Fernandez-Pardo), David, Gomes (10’ st Mukau). All. Genesio.

Juventus (4-2-3-1) : Di Gregorio, Cambiaso, Gatti, Kalulu, Cabal (23’ st Savona), Locatelli, Thuram (23' st McKennie), Conceicao, Koopmeiners, Yildiz (36’ st Mbangula), Vlahovic (23’ st Weah). All. Thiago Motta.

Arbitro : Peljto (Bosnia Erzegovina).

Reti : nel pt 27’ David, nel st 15’ Vlahovic (r).

Note : angoli: 5-1 per la Juventus. Recupero 3’ e 5’. Ammoniti Cabal e André.

Lille. La Juventus riscatta solo a metà la sconfitta contro lo Stoccarda, a Lille arriva un pareggio in rimonta. David chiama, Vlahovic risponde (su rigore) e la sfida in Francia si chiude sull'1-1, con qualche rimpianto bianconero: la squadra di Thiago Motta, infatti, crea molto, ma non riesce a concretizzare e sale a quota 7.

Il clima a Lille è infuocato. Al 24' la Juve prova ad accelerare, Vlahovic serve Koopmeiners e l'olandese esulta per il gol, ma l'arbitro annulla per fuorigioco. La prima accelerazione dei francesi è letale: Zhegrova sfugge via a Cabal e Kalulu buca l'intervento, David si presenta solo davanti a Di Gregorio e realizza l'1-0. Il Pierre-Mauroy diventa una bolgia, la Juve reagisce e torna ad attaccare, con Chevalier autore di un vero e proprio miracolo sulla girata di controbalzo di Vlahovic su cross di Locatelli. In chiusura di tempo, la squadra di Thiago Motta trova un altro gol con Koopmeiners ma la rete è ancora annullata.

Nella ripresa la Juve torna in campo aggressiva e Chevalier è nuovamente protagonista sul cross velenoso di Conceicao. Il portoghese al 58' viene steso in area da capitan André e Vlahovic non sbaglia dal dischetto. Dieci minuti dopo Thiago opta per tre cambi con Savona, McKennie e Weah a rilevare Cabal, Thuram e il bomber serbo, la Juve continua a tenere il pallino del gioco chiudendosi bene dietro, ma senza riuscire a completare la rimonta. E, anzi, c'è bisogno di un intervento di Di Gregorio per respingere il tentativo di Zhegrova, il migliore in campo del Lille.

RIPRODUZIONE RISERVATA