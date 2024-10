La Juve di Thiago Motta inizia a far paura 

TORINO. Lipsia dà, Lipsia toglie. La Juventus ha trovato in Germania la vittoria più emozionante di questo inizio di stagione, un 3-2 in dieci e in rimonta sfidando anche il Var con firma decisiva del nuovo gioiellino Francisco Conceicao. La sfortuna, invece, ha battuto Bremer, vittima di un grave infortunio al ginocchio, la lesione del legamento crociato anteriore. Per fortuna di Thiago Motta non mancano le buone notizie. Vlahovic è tornato super con due doppiette nel giro di quattro giorni, ma è Conceicao ad essersi preso la scena alla Red Bull Arena.

Rivelazione Chico

È il nuovo jolly del tecnico bianconero, sta viaggiando alla media di una rete ogni 75 minuti. Chico si è sbloccato a Marassi e si è ripetuto a Lipsia, il folletto portoghese ora punta a trovare più spazio con una condizione in netto miglioramento dopo i fastidi muscolari di inizio settembre che gli avevano rovinato l'avvio di avventura in bianconero. «Il mister mi dà tanta libertà, io mi sto trovando bene e devo soltanto continuare a dare il massimo», ha dichiarato dopo aver messo la firma sui tre punti di Lipsia con una serpentina che ha mandato fuori giri mezza difesa tedesca. E adesso si candida per un posto da titolare nel tridente: senza Gonzalez, toccherà proprio a lui nella sfida di domenica a pranzo contro il Cagliari. L'obiettivo è confermarsi, esattamente come cercherà di fare tutta la Juve, a punteggio pieno in Champions e a una sola lunghezza dal Napoli capolista.

La tegola

La pessima notizia riguarda invece Bremer, come hanno rivelato gli approfondimenti diagnostici di ieri mattina al JMedical. Il brasiliano nei prossimi giorni sarà sottoposto a intervento chirurgico. Le sensazioni erano negative già a Lipsia, quando aveva alzato bandiera bianca dopo appena sei minuti dopo una rotazione innaturale del suo ginocchio. Le stampelle e il tutore non facevano presumere nulla di buono, il messaggio social di Fagioli ha solo anticipato ciò che sarebbe stato di lì a poco: «Sono con te. Ancora di più. Tornerai più forte di prima. 100%. Ti voglio bene fenomeno». Poi è stato un pieno di auguri social dai compagni con Vlahovic in prima fila fino agli ex granata De Silvestri, Baselli, Izzo, Edera e Iago Falque.

La sfida

Anche il Toro ha scritto al brasiliano così come Inter e Milan, poi Bremer è uscito allo scoperto: «È una sfida che voglio affrontare con la stessa motivazione di sempre, sarà un'opportunità per crescere, migliorare e tornare più forte e ora mi aspetta un lungo recupero ma non mancherà il mio sostegno alla squadra e ai miei compagni». La stagione di Bremer ormai è compromessa, sul mercato svincolati ci sono alcuni profili come quelli di Sergio Ramos, Kjaer, Manolas, Matip e Djidji, ma per ora la Juventus va avanti così fino a gennaio. Per Nico Gonzalez, invece, si è tirato un mezzo sospiro di sollievo perché la lesione muscolare al retto femorale della coscia destra è di basso grado, di conseguenza salterà la sfida di domenica con il Cagliari e durante la pausa seguirà un programma personalizzato per provare a rientrare a fine ottobre.

