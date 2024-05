La Juve di Thiago Motta  

Torino. Pochi giorni, probabilmente pochissimi, e arriverà l’annuncio ufficiale di Thiago Motta nuovo allenatore della Juventus. I colpi di scena sembrano davvero esclusi e l’ormai ex tecnico del Bologna ha già avviato il confronto con la società sulle strategie di mercato. L’obiettivo, ovviamente, è di riaprire un ciclo vincente, dopo l’assaggio della conquista della Coppa Italia, nell’anno zero.

C’è parecchio da fare, come sempre quando cambia la guida tecnica di una squadra. Sul tavolo molte “pratiche”, a cominciare da Rabiot e dallo stesso Chiesa. Il francese è di nuovo in scadenza di contratto - l’ha prolungato nel 2023, ma solo di un anno - e nei prossimi giorni la mamma-agente Veronique dovrebbe incontrare la dirigenza bianconera. Da definire anche il futuro di Chiesa, legato alla Juventus fino al 30 giugno 2025, c’è da trattare il prolungamento del contratto, ma la sua conferma con Thiago Motta a oggi non sembra del tutto scontata. Tra gli obiettivi di mercato della Juventus il difensore del Bologna Calafiori, il centrocampista olandese dell’Atalanta Koopmeiners e il portiere del Monza, Michele Di Gregorio.

