la Juve davanti a tutti 

Lecce 0

Juventus 3

Lecce (4-3-3) : Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo (21’ Dorgu); Gonzalez (16’ st Blin), Ramadani, Kaba; Oudin (21’ Pierotti), Krstovic (27’ Sansone), Almqvist (27’ Piccoli). In panchina Brancolini, Samooja, Venuti, Berisha, Strefezza. Allenatore D'Aversa.

Juventus (3-5-2) : Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso (35’ st Alex Sandro), McKennie, Locatelli, Miretti (12’ st Weah), Kostic (29’ st Iling-Junior); Yildiz (29’ st Milik), Vlahovic. A disposizione: Pinsoglio, Perin, Rugani, Nicolussi Caviglia, Nonge Boende. Allenatore Allegri.

Arbitro : Doveri di Roma.

Reti : 14’ st, 23’ st Vlahovic, 40’ st Bremer.

Note : ammoniti McKennie e Kaba.

Lecce. Un’emozione che in casa bianconera non si provava da tempo: la Juventus è in vetta alla classifica. Certo, conta il fatto che la squadra di Allegri ha giocato una partita in più rispetto all’Inter, impegnata nella Supercoppa. Ma intanto i bianconeri festeggiano per questo primato provvisorio. Merito, ancora una volta, di Vlahovic, autore di una doppietta (anche se il secondo gol è stato “rubato” a McKennie). E festeggia, soprattutto, Allegri che, contro il Lecce ha ottenuto la 300ª vittoria in A.

La partita

Poche sorprese in casa bianconera: torna Gatti dopo il turno di squalifica mentre, in avanti, Allegri conferma la coppia Yildiz-Vlahovic. D'Aversa, dal suo canto, propone Krstovic al centro dell’attacco, affiancato da Oudin e Almqvist; a Ramadani il compito di fare da schermo davanti alla difesa. I bianconeri partono bene: all’11’, il gol sembra cosa fatta: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, McKennie salta più in alto di tutti ma, quando la palla sembra destinata a finire in rete, Krstovic, sulla linea, salva. Ma è solo un fuoco di paglia: la partita diventa fisica e ristagna a centrocampo.

La ripresa

All’uscita dagli spogliatoi, sembra ripetersi lo stesso copione: ancora una volta, palla buona di Kostic per Vlahovic che però manda a lato. Il serbo sembra avere le polveri bagnate. Ma, al 14’, spazza via i dubbi: Cambiaso rimette in mezzo un pallone morbido, Vlahovic calcia al volo, colpisce sporco ma supera Falcone. E, giusto per confermare, 9 minuti più tardi, da pochi passi spedisce in rete l’assist di McKennie. Il Lecce è alle corde e neanche i cambi di D’Aversa cambiano le cose. E, anzi, Bremer dà il colpo di grazia ai salentini.

